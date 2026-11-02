¿Las lesiones obligan a la rotación en la Selección Colombia? Néstor Lorenzo, a seguir con lupa la situación

Varios jugadores están con problemas de salud, algo que debe estar analizando Lorenzo para definir la próxima convocatoria.

Ríchard Ríos, Luis Díaz y Dávinson Sánchez. – Vizzor Image.

Comienza el mes de noviembre y algo que está en la agenda de muchos son los amistosos que tendrá la Selección Colombia contra Chile, uno en Cali y el otro en Santiago. Seguramente en el transcurso de la semana debe salir la debida convocatoria, ya que restan un par de días para ese primer enfrentamiento en el Pascual Guerrero.

Recordemos que Néstor Lorenzo viene usando esos compromisos preparatorios para encontrar variantes e ir perfilando a nuevos jugadores para el cambio generacional que hoy en día parece ser necesario. En la pasada fecha FIFA incluyó algunos nombres nuevos como el de Kevin Andrade, Jhon Solís, Camilo Durán, Juan Manuel Rengifo, entre otros.

No obstante, en declaraciones previas el timonel dijo que lo que está en mente es armar una idea con algunos del proceso y con otros que están en la fila por una oportunidad. El dilema para el técnico argentino es que algunos de los futbolistas que por lo general usa están pasado por lesiones o problemas físicos y es ahí donde las incógnitas comienzan a aparecer.

Las lesiones que preocupan en la Selección Colombia

Luis Díaz

El extremo que milita en el Bayern Munich tiene una rotura muscular fibrilar en el isquiotibial izquierdo, lesión que se dio en el partido contra Arsenal por la Champions League. Extraoficialmente se habla que su regreso se daría a mediados de noviembre, lo que quiere decir que se perdería los dos amistosos contra Chile. ‘Lucho’ es uno de los llamados a liderar al elenco ‘cafetero’ para lo que viene.

Tener en cuenta que tampoco hizo parte de la nómina para los cotejos contra México, Paraguay y Perú porque acordó junto a Lorenzo descansar en esas jornadas con el fin de recargar energías tras lo que fue el Mundial 2026. Parece una chance para que el técnico mire alternativas, pero también es importante que Díaz esté para que asuma desde ya ese rol de líder.

Carlos Andrés Gómez

El caso de Gómez puede ser leve a comparación de otros, como por ejemplo el de Díaz. Vasco da Gama informó hace poco que el extremo tiene dolores en el pie izquierdo por un traumatismo en el dedo gordo. No se especifica el tiempo de baja, pero se dio justo a pocos días de conocerse ese listado para los partidos contra Chile.

En la pasada fecha FIFA Gómez tomó la responsabilidad de la banda izquierda, que es por la cual habitualmente se mueve ‘Lucho’. En el papel uno podría decir que el futbolista del Bayern es el titular y el de Vasco el suplente. Si Carlos Andrés no llega a estar apto, Lorenzo deberá analizar variantes para poder reconstruir ese sector.

MÁS INFORMACIÓN: Lucas Martínez Quarta condena a River Plate y Boca Juniors se queda con el superclásico en La Bombonera

Richard Ríos, otra de las dudas

En el más reciente partido del Al Ittihad, el mediocampista sufrió una lesión e inclusive se le vio después a la salida en muletas. Que haya pasado eso es un signo de alarma y en una alta probabilidad el volante no va a estar en esta ocasión con la Selección Colombia. Todo se dio por un choque accidental con un rival, pero Ríos terminó pagando los platos rotos.

Aquí Lorenzo puede seguir dándole oportunidad a jugadores como Jhon Solís o al propio Daniel Arcila, este último viene de anotar contra Perú. Puede que alguno de ellos acompañe a Gustavo Puerta, el que es ya prácticamente infaltable en esa zona, o también mirar a otro nombre entra en la baraja de opciones para el timonel.

¿Un ataque sin Juan Camilo Hernández?

La lesión del ‘cucho’ se dio a mediados de octubre y al parecer todavía no está al 100% para el retorno a la actividad deportiva, aunque viene avanzando en su recuperación. El delantero presenta una molestia en el sóleo proximal izquierdo y en su momento se dijo que su alta se daría en un mes. Si bien está cerca de cumplirse ese tiempo, puede que no le alcance para entrar a esta convocatoria.

Al igual hay que tener en cuenta que Juan Camilo no estuvo en la convocatoria de la pasada fecha FIFA, pero sí disputó el Mundial. Luis Suárez, Kevin Viveros, Camilo Durán y Óscar Perea fueron los citados por Lorenzo para la zona de delanteros. Metemos al atacante del Betis en esta lista porque viene haciendo parte del proceso, más allá de su ausencia hace unas semanas.

Le puede interesar