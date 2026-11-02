Alejandro Aguilera es el eliminado de Exatlón México 2026: así fue el Domingo de Eliminación

A pesar de la baja de ‘Doberman’, el Equipo Azul se vio reforzado con la llegada de Paulina Menchaca

El Equipo Azul vuelve a ser golpeado en el Domingo de Eliminación | @ExatlonMx

La Semana 10 de Exatlón México 2026 terminó con una nueva salida en República Dominicana. Alejandro Aguilera, conocido como “El Doberman”, quedó fuera de la competencia después de enfrentarse a Aristeo Cázares en el duelo que definió la permanencia de ambos equipos.

Los Azules habían ganado la cuarta Batalla por la Supervivencia por marcador de 8-6, resultado que envió a un integrante del equipo Rojo al proceso de eliminación, sin embargo no pudieron evitar sufrir otro doloroso golpe en un nuevo domingo que vio como un integrante de su escuadra era eliminado de la competencia.

¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 hoy 1 de noviembre de 2026?

Alejandro Aguilera “El Doberman” se convirtió en el décimo eliminado de Exatlón México 2026. El representante del equipo Azul tuvo que enfrentarse a Aristeo Cázares en el duelo definitivo después de que ambos superaran las etapas previas de la competencia.

Aguilera había ingresado como refuerzo del conjunto celeste durante la Semana 9, pero su participación terminó apenas una semana después. En el enfrentamiento final comenzó con ventaja, aunque Aristeo consiguió darle la vuelta al marcador y quedarse con el lugar dentro del reality.

Después de su eliminación, “El Doberman” agradeció la oportunidad de regresar al programa. “Primero que nada, gracias por la oportunidad de regresar, me voy con todo. Se sintió la presencia del nivel, experiencia y habilidad de los campeones. Es un honor volver a escucharte hablar de mí, Rosique, que no sea la última vez que me invitan”, declaró antes de despedirse.

¿Qué pasó este Domingo de Eliminación? Resumen y los mejores momentos

El Duelo de Eliminación reunió a Adrián Leo, Alejandro Aguilera y Fernando Vallejo por el equipo Azul, mientras que Heliud Pulido y Aristeo Cázares representaron al equipo Rojo.

Después de las diferentes etapas, Alejandro y Aristeo terminaron enfrentándose por la permanencia. Ambos comenzaron el duelo con cuatro vidas y el marcador favoreció inicialmente al integrante azul, quien llegó a ponerse 3-1.

Sin embargo, Aristeo logró recuperarse y llevó el enfrentamiento hasta un escenario de una vida para cada participante. En ese momento, el integrante del equipo Rojo aceptó una medalla transferible que le entregó Paulette Gallardo, quien apareció con muletas después de la lesión que sufrió durante la competencia.

La ventaja adicional permitió a Aristeo continuar en el circuito y posteriormente conseguir la victoria. De esta manera, Alejandro Aguilera quedó eliminado, mientras Cázares aseguró su permanencia en Exatlón México.

Durante la Semana 10 también se produjo el regreso de Paulina Menchaca, quien se incorporó como refuerzo del equipo Azul después de la salida de Gina Torres. Menchaca ya había participado en la temporada 8 y ahora tendrá una nueva oportunidad dentro del reality.

Lista completa de eliminados de Exatlón México 2026: Equipo Rojo y Azul

Con la salida de Alejandro Aguilera, la lista de participantes que han abandonado la temporada 10 queda de la siguiente manera:

Equipo Rojo:

Anaid Torres

Pablo Franco

Ella Bucio, salida por lesión

Equipo Azul:

Erick Segura

María Salazar

Irvin Villatoro

Natasha Septién

Natalia Rojas

Hugo Espinoza

Gina Torres

Alejandro Aguilera

La Semana 10 también dejó al Equipo Rojo con la Villa 360, después de que los escarlatas recuperaran este beneficio frente a los Azules. En las pruebas individuales, el conjunto celeste consiguió las dos medallas disponibles: Katia Gallegos ganó la femenil y Alexis Vargas obtuvo la varonil.

Con Alejandro Aguilera fuera de la competencia, Exatlón México 2026 continúa con cambios en ambos equipos y nuevos refuerzos mientras los atletas avanzan hacia las siguientes etapas del reality.