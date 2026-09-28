¡El milagro de Junior es posible! Así están las cuentas del Tiburón para clasificar a cuadrangulares

La reciente victoria del cuadro barranquillero sobre Independiente Medellín le da esperanzas para estar en la instancia semifinal.

Diseño de Sebastián Viera y las cuentas de Junior. – Vizzor Image.

El pésimo arranque que tuvo Junior en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II hacía pensar que su clasificación a los cuadrangulares semifinales fuera una completa utopía. Hasta hace una semana, era el único equipo que no había ganado en el campeonato y lo peor de todo era que su juego no invitaba a considerar una mejoría repentina que lo metiera de nuevo en la carrera de la primera fase.

Pues con la reciente victoria sobre Independiente Medellín todo ha cambiado. Sumado al triunfo que había conseguido en visita a Fortaleza, las cuentas se han ido ajustando como para que el Tiburón empiece a ver la luz al final del túnel en medio de un presente flojo. Tal parece que la salida de Alfredo Arias y la llegada de Sebastián Viera a la dirección técnica ha sido un cambio a mejor.

Para analizar las opciones que tiene Junior de acceder a la instancia semifinal, hay que empezar mencionando dos aspectos clave: las diferencias del calendario y el umbral de clasificación. En cuanto a lo primero, el cuadro barranquillero cuenta con la ventaja de tener menos partidos jugados que los demás conjuntos que tiene por delante en la tabla de posiciones, salvo Águilas Doradas y Atlético Nacional, que también tienen nueve disputados.

Sobre el puntaje necesario para el objetivo, vale la pena recordar que este campeonato se organizó con una primera fase de 19 jornadas. La experiencia habitual ubica el umbral para el octavo en el 50 % de los puntos más uno, cuenta que da 29,5 para esta ocasión. Como no existen los medios puntos, la cuenta se está calculando en 29, que no es algo completamente infalible, pero es a lo que deben apuntar los que vienen rezagados.

Con nueve unidades sumadas en ese mismo número de encuentros, Junior tiene un tercio de lo necesario en casi la mitad del camino. La cuenta más simple es que debe sumar 20 puntos de los 30 que le quedan en disputa. Eso le da un margen de error de hasta tres derrotas más en caso de que ganara los otros siete. Requerirá a partir de ahora un rendimiento del 66,66 %.

Parte de la dificultad para esos 10 duelos que le marca el calendario al cuadro atlanticense radica en que cuatro son como local y seis deberá afrontarlos de visita. Entre los que son fuera de casa, los más complicados por nivel parecen ser frente a Atlético Nacional y Bucaramanga, siendo este último el único equipo que se mantiene invicto en la presente edición de la liga colombiana. Además, tendrá que viajar a la altura para medirse a Boyacá Chicó y Deportivo Pasto, que vienen en mal momento.

Calendario restante de Junior en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Jornada 3: visita a Atlético Nacional.

visita a Atlético Nacional. Jornada 13: visita a Atlético Bucaramanga.

visita a Atlético Bucaramanga. Jornada 14: recibe a Internacional de Bogotá.

recibe a Internacional de Bogotá. Jornada 4: recibe a Deportivo Pereira.

recibe a Deportivo Pereira. Jornada 15: visita a Deportivo Cali.

visita a Deportivo Cali. Jornada 16: recibe a Águilas Doradas.

recibe a Águilas Doradas. Jornada 5: visita a Boyacá Chicó.

visita a Boyacá Chicó. Jornada 17: visita a Llaneros.

visita a Llaneros. Jornada 18: recibe a Cúcuta Deprotivo.

recibe a Cúcuta Deprotivo. Jornada 19: visita a Deportivo Pasto.

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