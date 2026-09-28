Reynoso destaca señales positivas de Necaxa pese a derrota ante América: “Es el inicio de cosas mejores”

Los Rayos siguen sin ganar bajo el mando del técnico peruano, pero el estratega asegura que el equipo muestra una nueva cara

Reynoso ve señales positivas en Necaxa pese a derrota ante América. Imago 7

Necaxa volvió a quedarse sin victoria en el Apertura 2026 después de caer 2-4 ante América en el Estadio Victoria, resultado que mantiene a Juan Reynoso sin conocer el triunfo como técnico de los Rayos. Sin embargo, el entrenador peruano aseguró que el funcionamiento mostrado por su equipo dejó sensaciones positivas, especialmente por lo realizado durante la primera mitad ante las Águilas.

El estratega rojiblanco reconoció que cualquier derrota genera molestia, pero destacó la actitud y entrega de sus jugadores durante el encuentro. Para Reynoso, el rendimiento mostrado representa una señal del camino que busca construir con el equipo, pese a que todavía falta convertir ese crecimiento en resultados.

“Lo que uno pueda decir en este momento suena a excusa. Todas las derrotas duelen, pero hoy me voy con buenas sensaciones. Tuvimos cinco o 10 minutos en el segundo tiempo que pudimos sostener, en general el equipo entregó todo, en el vestuario me da mucha tristeza ver tanto esfuerzo y ni siquiera llevarte un empate”, comentó en conferencia de prensa.

Reynoso ve crecimiento en Necaxa pese a seguir sin ganar

El técnico de los Rayos señaló que el equipo intentó repetir la intensidad mostrada durante la semana previa y consideró que sus futbolistas respondieron hasta donde les alcanzó frente a un rival como América. “Han tenido una semana espectacular, la intención era replicarlo hoy y se hizo hasta donde nos alcanzó. Trabajaremos para que el equipo siga sumando cosas”, agregó Reynoso.

Necaxa logró competir durante buena parte del encuentro e incluso mostró capacidad para reaccionar después de recibir goles. Para el entrenador, esa respuesta es uno de los aspectos que generan confianza de cara a los próximos compromisos. “Es una situación que no es fácil. Hicimos el gol, nos empataron, nos repusimos de inmediato. Eso nos deja buenas sensaciones, no hay que tomar los detalles como excusa”, explicó.

Necaxa busca transformar las buenas sensaciones en resultados ante Pachuca

Aunque los Rayos todavía no consiguen una victoria bajo la dirección de Reynoso, el técnico aseguró que observa disposición dentro del plantel y confía en que el trabajo comenzará a reflejarse en el marcador. “Estamos muy ilusionados porque vemos a los chicos dispuestos a revertir la situación. Pese a la derrota, es el inicio de cosas mejores. Dios quiera en Pachuca se revierta en resultados y se siga mejorando”, expresó.

El siguiente compromiso de Necaxa será ante Pachuca, duelo en el que Reynoso espera que la evolución futbolística de su equipo pueda traducirse finalmente en puntos.

Reynoso se va más tranquilo tras la derrota ante América

El entrenador peruano también comparó la derrota ante las Águilas con el partido anterior frente a Atlético de San Luis, y aseguró que esta vez encontró una versión más cercana a la idea que busca implementar. “Me cuesta dormir siempre, más ahora que se perdieron estos partidos. Hoy voy a dormir mejor de lo que dormí el sábado en San Luis porque veo un equipo parecido a lo que visualizo”, señaló.

Reynoso destacó el compromiso de sus futbolistas, aunque reconoció que todavía existen aspectos por corregir para evitar que el esfuerzo realizado no termine acompañado por resultados positivos.

“Por más que fueron 45 minutos, me voy con buenas sensaciones. Veo muchachos comprometidos y eso te da tranquilidad. Hay que corregir en el próximo entrenamiento”, sentenció.