Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 25 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances para el viernes 25 de septiembre.
Último fin de semana del mes de septiembre y los colombianos se despiertan con ansias. Las loterías y chances colombianas tuvieron una nueva jornada de sorteos para el viernes 25 de septiembre y los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4854
- Serie: 337
- Número ganador: 1620
- Premio mayor: 16.000 millones de pesos
Lotería de Santander
- Sorteo: 5089
- Serie: 055
- Número ganador: 0151
- Premio mayor: 6.500 millones de pesos
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2968
- Serie: 197
- Número ganador: 6731
- Premio mayor: 2.333 millones de pesos
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Resultados de chances, hoy 25 de septiembre
- Dorado: Mañana 2630 – La 5ta 1 – Tarde 4015 – La 5ta 8 – Noche 6934 – La 5ta 4
- Culona: Día 5724 – Noche 2951
- Astro Sol: 2510 – Signo Sagitario
- Astro Luna: 8414 – Signo Escorpión
- Pijao de Oro: 1179 – La 5ta 2
- Paisita: Día 8087 – La 5ta 1 – Noche 8467 – Zorro
- Chontico: Día 8437 – La 5ta 5 – Noche 7021 – La 5ta 5
- Cafeterito: Tarde 8549 – La 5ta 2 – Noche 2239 – La 5ta 5
- Sinuano: Día 4038 – La 5ta 8 – Noche 2882 – La 5ta 6
- Cash Three: Día 528 – Noche 506
- Play Four: Día 6628 – Noche 8590
- Samán: Día 8500
- Caribeña: Día 8794 – La 5ta 9 – Noche 1341 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 1719 – La 5ta 0 – Noche 7937 – La 5ta 3
- Fantástica: Día 3462 – La 5ta 3 – Noche 7693 – La 5ta 0
- Antioqueñita: Día 2135 – La 5ta 6 – Tarde 4723 – La 5ta 7
- Suertudo: 8467
- Evening: 1301
- Win 4: 9541
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¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.