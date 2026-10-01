Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 30 de septiembre de 2026
Estos fueron los números ganadores de las loterías y chances de Colombia en el último sorteo. Consulta los resultados de Astro, Caribeña, Sinuano, Dorado y más.
Inicia un nuevo mes y los colombianos siguen recurriendo a los juegos de azar como una alternativa para salir de la rutina y probar suerte. Las loterías y los chances se mantienen entre las opciones más populares, por lo que en Claro Sports le contamos cuáles fueron los números ganadores de los más recientes sorteos de cada uno de ellos.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4975
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 6602
- Serie: 333
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Lotería del Valle
- Sorteo: 4868
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 2012
- Serie: 199
Lotería del Meta
- Sorteo: 3318
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 7367
- Serie: 014
Resultados de los chances hoy, 30 de septiembre de 2026
- Astro Luna: 0758 — Escorpio
- Caribeña Noche: 2766 — 8
- Sinuano Noche: 1178 — 6
- Dorado Noche: 4676 — 8
- Cafeterito Noche: 1454 — 7
- Cash Noche: 424
- Play Four Noche: 1443
- Motilón Noche: 9640 — 3
- La Fantástica Noche: 1229 — 5
- Chontico Noche: 3426 — 1
- Paisita 2: 0603
- Astro Sol: 6078 — Cáncer
- Antioqueñita 2: 5657 — 2
- Dorado Tarde: 9705 — 8
- Motilón Día: 6684 — 0
- Culona: 6732
- Sinuano Día: 0883 — 2
- Caribeña: 3885 — 5
- Pijao: 9770 — 6
- Cash Día: 674 S
- amán: 9924
- Paisita 1: 7364 — 7
- Play Four Día: 9527
- Chontico Día: 3576 — 7
- La Fantástica Día: 1060 — 4
- Cafeterito Tarde: 9149 — 7
- Dorado Día: 4128 — 7
- Antioqueñita 1: 5023