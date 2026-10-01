Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 30 de septiembre de 2026

Estos fueron los números ganadores de las loterías y chances de Colombia en el último sorteo. Consulta los resultados de Astro, Caribeña, Sinuano, Dorado y más.



Resultados en las loterías de Colombia | Chat GPT.

Inicia un nuevo mes y los colombianos siguen recurriendo a los juegos de azar como una alternativa para salir de la rutina y probar suerte. Las loterías y los chances se mantienen entre las opciones más populares, por lo que en Claro Sports le contamos cuáles fueron los números ganadores de los más recientes sorteos de cada uno de ellos.

Lotería de Manizales

Sorteo: 4975

4975 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 6602

6602 Serie: 333

Lotería del Valle

Sorteo: 4868

4868 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 2012

2012 Serie: 199

Sorteo: 3318

3318 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 7367

7367 Serie: 014

Resultados de los chances hoy, 30 de septiembre de 2026

Astro Luna: 0758 — Escorpio

0758 — Escorpio Caribeña Noche: 2766 — 8

2766 — 8 Sinuano Noche: 1178 — 6

1178 — 6 Dorado Noche: 4676 — 8

4676 — 8 Cafeterito Noche: 1454 — 7

1454 — 7 Cash Noche: 424

424 Play Four Noche: 1443

1443 Motilón Noche: 9640 — 3

9640 — 3 La Fantástica Noche: 1229 — 5

1229 — 5 Chontico Noche: 3426 — 1

3426 — 1 Paisita 2: 0603

0603 Astro Sol: 6078 — Cáncer

6078 — Cáncer Antioqueñita 2: 5657 — 2

5657 — 2 Dorado Tarde: 9705 — 8

9705 — 8 Motilón Día: 6684 — 0

6684 — 0 Culona: 6732

6732 Sinuano Día: 0883 — 2

0883 — 2 Caribeña: 3885 — 5

3885 — 5 Pijao: 9770 — 6

9770 — 6 Cash Día: 674 S

674 amán: 9924

9924 Paisita 1: 7364 — 7

7364 — 7 Play Four Día: 9527

9527 Chontico Día: 3576 — 7

3576 — 7 La Fantástica Día: 1060 — 4

1060 — 4 Cafeterito Tarde: 9149 — 7

9149 — 7 Dorado Día: 4128 — 7

4128 — 7 Antioqueñita 1: 5023

Te puede interesar