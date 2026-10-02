Partidos de hoy 2 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

Francia e Italia volverán a encontrarse en la UEFA Nations League tras dos años, pero ahora con Zidane a la cabeza del equipo y quien tiene recuerdos amargos con los italianos

Estos son los partidos de este viernes 2 de octubre | Claro Sports

El fútbol internacional y mexicano tendrá actividad este viernes 2 de octubre de 2026, con partidos de UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Liga de Expansión MX, Liga Femenil y distintos amistosos aprovechando el parón por la Fecha FIFA.

Uno de los encuentros que concentrará la atención será Francia vs Italia, programado a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en la tercera jornada de la UEFA Nations League. El partido podrá verse en territorio mexicano a través de Sky Sports.

El duelo también recupera uno de los capítulos más recordados entre ambas selecciones: la final del Mundial de Alemania 2006, cuando Italia superó a Francia en penales después del empate 1-1 y Zinedine Zidane fue expulsado en los tiempos extra tras el cabezazo a Marco Materazzi. Ahora Zizou dirige a la selección francesa.

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La Nations League europea también presenta el choque entre Bélgica y Turquía, que comenzará a las 12:45 horas del centro de México. Ambos encuentros correspondientes al Grupo A estarán disponibles por la señal de Sky Sports en territorio nacional.

En Concacaf, la actividad incluye a selecciones como Guatemala, Honduras, El Salvador y Jamaica. Surinam vs Guatemala comenzará a las 16:00 horas, Martinica vs Honduras a las 18:00 y El Salvador vs Jamaica a las 20:00, con transmisión disponible a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Los amistosos internacionales también tendrán espacio durante la jornada. Corea del Sur recibirá a Venezuela desde las 05:00 horas, mientras Colombia y Paraguay se enfrentarán a las 18:00 horas. El primero no podrá seguirse en vivo en el país, mientras que el segundo tendrá transmisión por FOX Sports y FOX Sports Premium en México.

En el fútbol mexicano, la Liga de Expansión MX tendrá tres encuentros, mientras la Liga Femenil contará con Santos vs Puebla, Pumas vs Tigres y Monterrey vs América. El duelo entre Atlas y León que aparecía originalmente en la programación fue aplazado.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 2 de octubre

UEFA Nations League

Bélgica vs Turquía | 12:45 horas MX | Sky Sports.

Francia vs Italia | 12:45 horas MX | Sky Sports.

Concacaf Nations League

Surinam vs Guatemala | 16:00 horas MX | Concacaf YouTube.

Martinica vs Honduras | 18:00 horas MX | Concacaf YouTube.

El Salvador vs Jamaica | 20:00 horas MX | Concacaf YouTube.

Amistosos internacionales

Corea del Sur vs Venezuela | 05:00 horas MX | Transmisión no disponible en México

Colombia vs Paraguay | 18:00 horas MX | FOX Sports, FOX Sports Premium.

Liga de Expansión MX

Correcaminos vs Cruz Azul Hidalgo | 19:00 horas MX | ESPN 2, Disney+ Premium.

Tepatitlán vs Jaiba Brava | 19:00 horas MX | AYM Sports.

Atlético La Paz vs Venados | 21:00 horas MX | AYM Sports.

Liga MX Femenil

Santos Laguna vs Puebla | 17:00 horas MX | Tubi, FOX One.

Pumas vs Tigres | 19:00 horas MX | TUDN, Nu9ve, ViX Gratis, Liga Femenil YouTube.

Monterrey vs América | 21:00 horas MX | TUDN, Nu9ve, ViX Gratis, Liga Femenil YouTube.

Con partidos desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche, la agenda de este viernes combina selecciones nacionales y fútbol mexicano, con Francia vs Italia como uno de los encuentros centrales del día y los compromisos de Liga MX Femenil cerrando la actividad.