Antonio Mohamed pide el Balón de Oro para Messi: “Es lo mejor que le puede pasar al fútbol”

El entrenador argentino recordó distintos momentos de la carrera de Lionel Messi con la Albiceleste y habló sobre su lugar dentro del futbol mundial.

Antonio Mohamed pide el Balón de Oro para Messi | Imago7 /Reuters

Antonio Mohamed habló sobre Lionel Messi durante un evento en Argentina y se refirió al lugar que ocupa el delantero dentro de la historia de la selección.

Durante su intervención, el entrenador también habló sobre la posibilidad de que Messi reciba el Balón de Oro y consideró que sería un reconocimiento acorde con lo que el jugador ha conseguido. “Siempre nos acordamos de lo que hablamos. Lo mejor que le puede pasar al fútbol es que, con todo lo que se habla, le den el Balón de Oro”, expresó.

Mohamed también comparó a Messi con otros futbolistas al hablar sobre los debates que existen alrededor del jugador. “En cualquier debate futbolístico, sacando de lado que es argentino, no hay un tipo que esté cerca. ¿En qué o quién puede estar cerca de él?”, señaló.

El técnico también se refirió al futuro de Messi con la selección y expresó su deseo de que pueda disfrutar sus últimos encuentros con la camiseta albiceleste. “Que venga a jugar su último partido con la Selección y que sea feliz, nada más”, comentó.

El recuerdo de Mohamed tras la final de la Copa América 2016

Mohamed recordó la final de la Copa América 2016, cuando Argentina perdió ante Chile y Messi decidió anunciar su salida del combinado nacional. El entrenador explicó que se encontraba cerca del equipo y que, al ver al delantero después del partido, decidió acercarse para hablar con él.

Aquel momento quedó en la memoria de Mohamed porque, según explicó, no sabía que Messi acababa de tomar la decisión de dejar la selección. “Lo abracé como un padre a un hijo y hacía diez segundos que se había retirado de la Selección. Yo no lo sabía. Lo abrazaba diciéndole que no se rinda, que lo necesitamos”, relató.

Mohamed recuerda el Mundial y la relación de Messi con Argentina

El entrenador también se refirió al desempeño de Messi durante el Mundial y señaló que considera que el torneo permitió observar nuevamente sus condiciones dentro de un contexto de alta exigencia. “Yo sabía que Messi iba a tener su mejor Mundial porque está acostumbrado a ese tipo de canchas”, explicó.

Mohamed también respondió a los cuestionamientos sobre el nivel de la competencia en la que juega Messi y sostuvo que el rendimiento del argentino no depende únicamente del contexto de su club. “Cuando sonó el himno y nosotros cantando el que no salta es un inglés fue lo mejor que me pasó en la vida. Lo máximo”, relató.

Mohamed también reconoció que le hubiera gustado dirigir a Messi, aunque señaló que prefiere conservarlo como una referencia de la selección. “Me faltó dirigirlo, pero prefiero así y tenerlo como máxima referencia del fútbol a Messi”, concluyó.