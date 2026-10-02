Andrés Gudiño celebra el regreso de Luis Ángel Malagón con América y destaca competencia entre porteros mexicanos

Cruz Azul y Las Águilas igualaron sin goles en el duelo amistoso celebrado en Estados Unidos, luego de regalar un intenso 4-3 en el Estadio Azteca hace un par de semanas dentro de la actividad de la Liga MX

América y Cruz Azul empataron 0-0 en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, en un partido amistoso que permitió a ambos equipos mantenerse en actividad durante el parón del Apertura 2026 por la Fecha FIFA. El encuentro tuvo a los porteros como protagonistas, con Andrés Gudiño por La Máquina y Luis Ángel Malagón por Las Águilas.

Gudiño cubrió la ausencia de Kevin Mier, mientras que Malagón volvió a defender el arco americanista después de 211 días fuera por una lesión en el tendón de Aquiles. El guardameta de Cruz Azul destacó la presencia de su colega y valoró el hecho de poder competir contra otro portero mexicano.

“Siempre es bueno ver porteros mexicanos en el campo, en acción. Aparte tuvo un gran partido también, es un gran portero y qué bueno poder competir contra él también”, declaró Gudiño al término del encuentro.

El arquero celeste también habló de la intensidad que tuvo el Clásico Joven a pesar de tratarse de un duelo amistoso. “Es un clásico y los clásicos son muy intensos. Al final me quedo con el esfuerzo de todo el equipo, que fue muy bueno”, explicó.

Gudiño consideró que este tipo de encuentros sirven para mantener el ritmo durante las pausas internacionales y también para repartir minutos entre los integrantes del plantel. “Sirve para mantener el ritmo, también para que todos tengan una participación. Es un clásico, es muy intenso y son partidos que sirven, que se viven”, señaló.

Cruz Azul espera conseguir los tres puntos ante Pumas

El guardameta también fue cuestionado sobre el presente de Cruz Azul en el Apertura 2026 y la necesidad de cerrar de mejor manera la fase regular. La Máquina ocupa el séptimo lugar y todavía cuenta con margen para escalar posiciones en la clasificación.

“Seguir intentándolo, cerrar de la mejor manera el torneo. Somos un grupo muy unido, un grupo muy fuerte, entonces esperemos conseguir los tres puntos la próxima jornada”, comentó Gudiño de cara al siguiente compromiso frente a Pumas.

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Gudiño asegura que en Cruz Azul siempre se trabaja para mejorar

Sobre las indicaciones de Joel Huiqui, Gudiño explicó que el equipo mantiene la exigencia incluso en los partidos amistosos. “Hay que trabajar el funcionamiento del equipo. Todos los partidos se tienen que jugar a ganar”, afirmó.

El portero añadió que este tipo de encuentros permiten corregir detalles y poner en práctica lo trabajado previamente. “Son grandes partidos donde se puede aprender mucho y también se tiene que seguir el plan de partido que trabajamos antes”, dijo.

Finalmente, Gudiño agradeció el respaldo de la afición que acudió al Snapdragon Stadium. “Siempre es bueno venir a jugar a Estados Unidos. Agradecerle a toda la gente que se da el tiempo de venir a vernos jugar”, expresó, al señalar que el equipo busca responder con esfuerzo dentro del campo.