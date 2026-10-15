Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 14 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Después de algunos movimientos en el el cronograma de juegos de azar empezando la semana, todo vuelve a la normalidad.

Resultado de la Lotería del Meta
Resultados de las loterías en Colombia / Lotería del Meta.

Este semana fue algo particular para los juegos de azar en Colombia. La semana empezó con algunas modificaciones en el cronograma común de sorteos, pues el lunes festivo hizo que las actividades de ese día fueras trasladadas para el martes. Este miércoles, todo regresó a la normalidad y tres loterías principales tuvieron los reflectores con sus grandes premios. Además, los chances habituales.

Lotería de Manizales

Resultados. - Lotería de Manizales.
Resultados. – Lotería de Manizales.

Lotería de Meta

Resultados. - Lotería de Meta.
Resultados. – Lotería de Meta.

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Lotería de Valle

Resultados. - Lotería de Valle.
Resultados. – Lotería de Valle.

Resultados de chances

  • Dorado Noche: 0862-5
  • Astro Luna: 1315 – Acuario
  • Pick 4: 0731
  • Pick 3: 951
  • Cafeterito Noche: 5960
  • Caribeña Noche: 1268-8
  • Sinuano Noche: 4128-5
  • Motilón Noche: 5484
  • Culona Noche: 3335
  • Fantástica Noche: 6987
  • Chontico Noche: 9141-2
  • Paisita Noche: 6609

¿Qué hacer si gana un premio de lotería?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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