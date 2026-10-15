Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 14 de octubre de 2026

Después de algunos movimientos en el el cronograma de juegos de azar empezando la semana, todo vuelve a la normalidad.

Resultados de las loterías en Colombia / Lotería del Meta.

Este semana fue algo particular para los juegos de azar en Colombia. La semana empezó con algunas modificaciones en el cronograma común de sorteos, pues el lunes festivo hizo que las actividades de ese día fueras trasladadas para el martes. Este miércoles, todo regresó a la normalidad y tres loterías principales tuvieron los reflectores con sus grandes premios. Además, los chances habituales.

Lotería de Manizales

Resultados. – Lotería de Manizales.

Resultados. – Lotería de Meta.

Lotería de Valle

Resultados. – Lotería de Valle.

Resultados de chances

Dorado Noche: 0862-5

0862-5 Astro Luna: 1315 – Acuario

1315 – Acuario Pick 4: 0731

0731 Pick 3: 951

951 Cafeterito Noche: 5960

5960 Caribeña Noche: 1268-8

1268-8 Sinuano Noche: 4128-5

4128-5 Motilón Noche: 5484

5484 Culona Noche: 3335

3335 Fantástica Noche: 6987

6987 Chontico Noche: 9141-2

9141-2 Paisita Noche: 6609

¿Qué hacer si gana un premio de lotería?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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