Resultado de MiLoto hoy, 15 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports encontrará diariamente todos los detalles de lo sucedido con los chances y las loterías en el país.

Lotería De MiLoto/ @miloto_colombia.

El sorteo de los chances y las loterías en Colombia es muy importante para gran parte de la población. En este caso el MiLoto se sorteó nuevamente, este jueves 15 de octubre del 2026, la empresa registró 9.638 ganadores. Consulte en Claro Sports con todos los detalles.

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Resultado del MiLoto de este jueves, 15 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 – 14 – 29 – 37 -38.

06 – 14 – 29 – 37 -38. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀Estos son los #Resultados del sorteo N° 624 de #MiLoto y el N° 227 de #ColorLOTO del jueves 15 de octubre del 2026.



🥳 ¡9.368 ganadores en total! 🎊



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/dr47QbI88k — Baloto (@Baloto_Colombia) October 16, 2026

Así puede jugar al MiLoto

Este juego ofrece una dinámica interactiva y atractiva basada en la selección de cinco números entre el 1 y el 39. Los usuarios acceden a una escala de premios que incrementa su valor a partir de dos aciertos logrados. La coincidencia exacta de la combinación elegida otorga el pozo acumulado correspondiente a esa jornada. Además, si no se registra un ganador del premio mayor, el monto acumulado crece continuamente para el siguiente sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El proceso para realizar el cobro de un premio está sujeto al monto total obtenido por el usuario.Los importes menores pueden redimirse de forma directa en cualquiera de los puntos de venta autorizados. No obstante, se sugiere verificar previamente los límites máximos de entrega en cada establecimiento. Si el valor supera dicho tope, será necesario presentar una documentación específica y gestionar el cobro directamente en una oficina principal autorizada.

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