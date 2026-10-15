Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 14 de octubre de 2026

El juego de azar más popular de Colombia tuvo un sorteo lleno de emociones, con siete personas al borde de un premio mayor.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

La oferta de los juegos de azar en Colombia tiene algunos sorteos mejor posicionados que otros y el juego de Baloto y Revancha es probablemente es que manda. Los enormes premios acumulados que entrega y el sistema de repartición según el número de aciertos parecen ser factores que gustan mucho dentro del público. Este miércoles, siete personas estuvieron a un solo acierto de algún premio mayor.

Resultados del Baloto hoy, 14 de octubre de 2026

Números ganadores: 05 – 06 – 07 – 19 – 40 – 03.

05 – 06 – 07 – 19 – 40 – Nuevo acumulado: $15.600 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 14 de octubre de 2026

Números ganadores: 21 – 23 – 28 – 30 – 34 – 03.

21 – 23 – 28 – 30 – 34 – Nuevo acumulado: $3.200 millones de pesos.

Resultados de Baloto. – Baloto.com.

Resultados de Revancha. – Baloto.com.

Así se juega Baloto

Para jugar Baloto, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súperbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

Sitios para adquirir tiquetes de Baloto

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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