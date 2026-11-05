Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de noviembre de 2026

Consulte cuáles fueron los resultados del último sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este miércoles 4 de noviembre.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

La actividad del azar no se detiene. El juego más soñado por todos (Baloto) hace crecer su acumulado para una próxima ocasión, puesto que nadie dio en el clavo. Aumenta la expectativa, pero de todas maneras se entregarán premios a los que parcialmente acertaron algunos dígitos. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultados del Baloto hoy, 4 de noviembre de 2026

Números ganadores: 11 – 23 – 26 – 37- 42 – 02

11 – 23 – 26 – 37- 42 – Nuevo acumulado: $19.200 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 4 de noviembre de 2026

Números ganadores: 03 – 15 – 28 – 33 – 38 – 08

03 – 15 – 28 – 33 – 38 Nuevo acumulado: $5.000 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.731 de #BalotoRevancha del miércoles 04 de noviembre . ¡41.363 ganadores en total! 🎉✨ Juega en línea aquí 👉🏻 https://t.co/WcuTigLiwF https://t.co/9ck9aHsFVv — Baloto (@Baloto_Colombia) November 5, 2026

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para entrar y participar por el premio mayor, solo debe elegir cinco números entre 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16. Si usted le atina a más números, sin duda se lleva una mayor cifra de dinero en el sorteo. En caso de acertarle a todo, se le acreditará el premio acumulado, el cual crece a medida de que nadie dé en el clavo. Tiene la opción de pagar un valor adicional para jugar Revancha y duplicar posibilidades con los mismos números.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

Usted puede adquirir su tiquete en varios establecimientos autorizados. Se pueden comprar en oficinas de trámite, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio plenamente identificadas con el logotipo del juego. El sistema permite registrarse en línea para hacer el pronóstico digitalmente.

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