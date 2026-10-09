Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 8 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte los resultados de los sorteos más recientes en varias zonas del país, los cuales se dieron el 8 de octubre.

Lotería De Bogotá
Lotería De Bogotá / Lotería de Bogotá.

Culmina una semana más de actividades personales y laborales para todas las personas de las distintas zonas del país, quienes a pesar de sus rutinas sacan tiempo para los juegos de azar como loterías y chances a lo largo del territorio nacional. Recientemente hubo varios sorteos y en Claro Sports puede consultar los resultados al detalle.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2867
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
  • Número: 8565
  • Serie: 175

MÁS INFORMACIÓN: La suerte llegó a Plato, Magdalena: un habitante del municipio ganó $160 millones con MiLoto

Lotería del Quindío

  • Sorteo: 3019
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 3452
  • Serie: 177

Resultados de los chances hoy, 8 de octubre de 2026

  • Culona: Día 1628 – Noche 3749
  • Astro Sol: 6389 – Signo Aries
  • Astro Luna: 4130 – Signo Escorpión
  • Paisita: Día 2851 – La 5ta 4 – Noche 7109
  • Chontico: Día 7132 – La 5ta 4 – Noche 1855 – La 5ta 2
  • Cafeterito: Tarde 9783 – La 5ta 7 – Noche 7010 – La 5ta 8
  • Sinuano: Día 6585 – Noche 0542
  • Cash Three: Día 489 – Noche 515
  • Play Four: Día 1963 – Noche 2884
  • Samán: Día 3659
  • Caribeña: Día 4405 – La 5ta 1 – Noche 4746 – La 5ta 2
  • Motilón: Tarde 4709 – Noche 3944
  • Fantástica: Día 6467 – La 5ta 1 – Noche 0250 – La 5ta 1
  • Antioqueñita: Día 7884 – La 5ta 8 – Tarde 3775 – La 5ta 5
  • Dorado: Tarde 1888 – La 5ta 6 – Noche 6594 – La 5ta 8

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 9 al 11 de octubre de 2026

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