Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 8 de octubre de 2026
Consulte los resultados de los sorteos más recientes en varias zonas del país, los cuales se dieron el 8 de octubre.
Culmina una semana más de actividades personales y laborales para todas las personas de las distintas zonas del país, quienes a pesar de sus rutinas sacan tiempo para los juegos de azar como loterías y chances a lo largo del territorio nacional. Recientemente hubo varios sorteos y en Claro Sports puede consultar los resultados al detalle.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2867
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 8565
- Serie: 175
MÁS INFORMACIÓN: La suerte llegó a Plato, Magdalena: un habitante del municipio ganó $160 millones con MiLoto
Lotería del Quindío
- Sorteo: 3019
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 3452
- Serie: 177
Resultados de los chances hoy, 8 de octubre de 2026
- Culona: Día 1628 – Noche 3749
- Astro Sol: 6389 – Signo Aries
- Astro Luna: 4130 – Signo Escorpión
- Paisita: Día 2851 – La 5ta 4 – Noche 7109
- Chontico: Día 7132 – La 5ta 4 – Noche 1855 – La 5ta 2
- Cafeterito: Tarde 9783 – La 5ta 7 – Noche 7010 – La 5ta 8
- Sinuano: Día 6585 – Noche 0542
- Cash Three: Día 489 – Noche 515
- Play Four: Día 1963 – Noche 2884
- Samán: Día 3659
- Caribeña: Día 4405 – La 5ta 1 – Noche 4746 – La 5ta 2
- Motilón: Tarde 4709 – Noche 3944
- Fantástica: Día 6467 – La 5ta 1 – Noche 0250 – La 5ta 1
- Antioqueñita: Día 7884 – La 5ta 8 – Tarde 3775 – La 5ta 5
- Dorado: Tarde 1888 – La 5ta 6 – Noche 6594 – La 5ta 8
MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 9 al 11 de octubre de 2026