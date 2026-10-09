Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 8 de octubre de 2026

Consulte los resultados de los sorteos más recientes en varias zonas del país, los cuales se dieron el 8 de octubre.

Lotería De Bogotá / Lotería de Bogotá.

Culmina una semana más de actividades personales y laborales para todas las personas de las distintas zonas del país, quienes a pesar de sus rutinas sacan tiempo para los juegos de azar como loterías y chances a lo largo del territorio nacional. Recientemente hubo varios sorteos y en Claro Sports puede consultar los resultados al detalle.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2867

2867 Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 8565

8565 Serie: 175

Lotería del Quindío

Sorteo: 3019

3019 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 3452

3452 Serie: 177

Resultados de los chances hoy, 8 de octubre de 2026

Culona: Día 1628 – Noche 3749

Día 1628 – Noche 3749 Astro Sol: 6389 – Signo Aries

6389 – Signo Aries Astro Luna: 4130 – Signo Escorpión

4130 – Signo Escorpión Paisita: Día 2851 – La 5ta 4 – Noche 7109

Día 2851 – La 5ta 4 – Noche 7109 Chontico: Día 7132 – La 5ta 4 – Noche 1855 – La 5ta 2

Día 7132 – La 5ta 4 – Noche 1855 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 9783 – La 5ta 7 – Noche 7010 – La 5ta 8

Tarde 9783 – La 5ta 7 – Noche 7010 – La 5ta 8 Sinuano: Día 6585 – Noche 0542

Día 6585 – Noche 0542 Cash Three: Día 489 – Noche 515

Día 489 – Noche 515 Play Four: Día 1963 – Noche 2884

Día 1963 – Noche 2884 Samán: Día 3659

Día 3659 Caribeña: Día 4405 – La 5ta 1 – Noche 4746 – La 5ta 2

Día 4405 – La 5ta 1 – Noche 4746 – La 5ta 2 Motilón: Tarde 4709 – Noche 3944

Tarde 4709 – Noche 3944 Fantástica: Día 6467 – La 5ta 1 – Noche 0250 – La 5ta 1

Día 6467 – La 5ta 1 – Noche 0250 – La 5ta 1 Antioqueñita: Día 7884 – La 5ta 8 – Tarde 3775 – La 5ta 5

Día 7884 – La 5ta 8 – Tarde 3775 – La 5ta 5 Dorado: Tarde 1888 – La 5ta 6 – Noche 6594 – La 5ta 8

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 9 al 11 de octubre de 2026

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