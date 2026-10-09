Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 9 al 11 de octubre de 2026

Colombia cierra sus amistosos con caras nuevas que ilusionan y ahora sus principales figuras vuelven a la competencia con sus respectivos clubes.

Luis Díaz en el Bayern Munich | Reuters.

La Selección Colombia vuelve a poner sus miradas en los clubes después de una nueva fecha de amistosos internacionales que dejó sensaciones positivas de cara a lo que viene. El técnico Néstor Lorenzo aprovechó estos compromisos para darle minutos a nuevas caras que respondieron con buenas actuaciones y dejaron claro que pueden ser alternativas importantes, aunque la base del equipo se mantiene. Ahora, los jugadores cafeteros regresan a sus respectivos clubes para afrontar una nueva jornada de competencia y buscarán trasladar ese buen momento al fútbol internacional y local.

Arqueros

Álvaro Montero: con Boca Juniors este viernes 9 de octubre juega ante Instituto a las 5:30 p.m.

con Boca Juniors este viernes 9 de octubre juega ante Instituto a las 5:30 p.m. Aldair Quintana: con Independiente del Valle juega el sábado 10 de octubre ante Aucas a las 11:30 a.m.

con Independiente del Valle juega el sábado 10 de octubre ante Aucas a las 11:30 a.m. Kevin Mier: con Cruz Azul el domingo 11 de octubre ante Pumas sobre las 8:00 p.m.

MÁS INFORMACIÓN: Los jugadores que aprovecharon la oportunidad de Néstor Lorenzo

Defensas

Álvaro Angulo: con Pumas de México el domingo 11 de octubre enfrentará a Cruz Azul a las 8:00 p.m.

con Pumas de México el domingo 11 de octubre enfrentará a Cruz Azul a las 8:00 p.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray el viernes 9 de octubre ante Kasimpasa a las 12:00 p.m.

con Galatasaray el viernes 9 de octubre ante Kasimpasa a las 12:00 p.m. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el domingo 11 de octubre, enfrentará a su anterior equipo el Crystal Palace a las 8:00 a.m.

con Nottingham Forest el domingo 11 de octubre, enfrentará a su anterior equipo el Crystal Palace a las 8:00 a.m. Jhon Lucumí: con Juventus el domingo 11 de octubre ante Cagliari a la 1:45 p.m.

el domingo 11 de octubre ante Cagliari a la 1:45 p.m. Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps el sábado 10 de octubre se enfrentará a LAFC a las 9:30 p.m.

con Vancouver Whitecaps el sábado 10 de octubre se enfrentará a LAFC a las 9:30 p.m. Kevin Andrade: con Zenit de Rusia jugará el sábado 10 de octubre contra Krasnodar a las 9:30 a.m.

con Zenit de Rusia jugará el sábado 10 de octubre contra Krasnodar a las 9:30 a.m. Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el sábado 10 de octubre a las 7:00 a.m. contra Anderlecht.

con Círculo Brujas de Bélgica el sábado 10 de octubre a las 7:00 a.m. contra Anderlecht. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional jugó el jueves 8 de octubre ante el Deportes Tolima.

Volantes

Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el domingo 11 de octubre ante Paranaense a las 6:00 p.m.

con Atlético Mineiro el domingo 11 de octubre ante Paranaense a las 6:00 p.m. Ríchard Ríos: con Al-Ittihad enfrenta el sábado 10 de octubre a la 1:00 p.m. al Al Hilal.

con Al-Ittihad enfrenta el sábado 10 de octubre a la 1:00 p.m. al Al Hilal. Gustavo Puerta: con Olympiacos el domingo 11 de octubre a la 1:00 p.m. ante Panathinaikos.

con Olympiacos el domingo 11 de octubre a la 1:00 p.m. ante Panathinaikos. Jhon Arias: con Palmeiras el domingo 11 de octubre a las 3:30 p.m. ante Bahía.

con Palmeiras el domingo 11 de octubre a las 3:30 p.m. ante Bahía. Daniel Arcila: con León de México juega el viernes 9 de octubre ante Puebla a las 6:00 p.m.

con León de México juega el viernes 9 de octubre ante Puebla a las 6:00 p.m. Jhon Solís: con Birmingham juega el sábado 10 de octubre a las 6:30 a.m. ante Albion.

con Birmingham juega el sábado 10 de octubre a las 6:30 a.m. ante Albion. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional jugó el jueves 8 de octubre ante el Deportes Tolima.

con Atlético Nacional jugó el jueves 8 de octubre ante el Deportes Tolima. Matías Orozco: con Castellón de España el domingo 11 de octubre ante FC Andorra a las 2:00 p.m.

con Castellón de España el domingo 11 de octubre ante FC Andorra a las 2:00 p.m. Yaser Asprilla: con Girona el lunes 12 de octubre ante Tenerife a las 2:00 p.m.

Delanteros

Jáminton Campaz: con Rosario Central el domingo 11 de octubre a las 3:00 p.m. ante Independiente Rivadavia.

con Rosario Central el domingo 11 de octubre a las 3:00 p.m. ante Independiente Rivadavia. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama el sábado 10 de octubre ante Remo a las 4:00 p.m.

con Vasco Da Gama el sábado 10 de octubre ante Remo a las 4:00 p.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre a las 2:15 p.m. ante Braga.

con Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre a las 2:15 p.m. ante Braga. Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el lunes 12 de octubre a partir de las 6:00 p.m. ante Atlético Mineiro.

con Athletico Paranaense el lunes 12 de octubre a partir de las 6:00 p.m. ante Atlético Mineiro. Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo 11 de octubre a las 6:00 a.m. ante Motherwell.

con Celtic de Escocia el domingo 11 de octubre a las 6:00 a.m. ante Motherwell. Óscar Perea: con América de México el sábado 10 de octubre ante Monterrey a las 10:10 p.m.

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