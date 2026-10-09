Colombia

Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 9 al 11 de octubre de 2026

Publicado por Ana María Benito

Colombia cierra sus amistosos con caras nuevas que ilusionan y ahora sus principales figuras vuelven a la competencia con sus respectivos clubes.

Luis Díaz jugando con el Bayern Munich,
Luis Díaz en el Bayern Munich | Reuters.

La Selección Colombia vuelve a poner sus miradas en los clubes después de una nueva fecha de amistosos internacionales que dejó sensaciones positivas de cara a lo que viene. El técnico Néstor Lorenzo aprovechó estos compromisos para darle minutos a nuevas caras que respondieron con buenas actuaciones y dejaron claro que pueden ser alternativas importantes, aunque la base del equipo se mantiene. Ahora, los jugadores cafeteros regresan a sus respectivos clubes para afrontar una nueva jornada de competencia y buscarán trasladar ese buen momento al fútbol internacional y local.

Arqueros

  • Álvaro Montero: con Boca Juniors este viernes 9 de octubre juega ante Instituto a las 5:30 p.m.
  • Aldair Quintana: con Independiente del Valle juega el sábado 10 de octubre ante Aucas a las 11:30 a.m.
  • Kevin Mier: con Cruz Azul el domingo 11 de octubre ante Pumas sobre las 8:00 p.m.

MÁS INFORMACIÓN: Los jugadores que aprovecharon la oportunidad de Néstor Lorenzo

Defensas

  • Álvaro Angulo: con Pumas de México el domingo 11 de octubre enfrentará a Cruz Azul a las 8:00 p.m.
  • Dávinson Sánchez: con Galatasaray el viernes 9 de octubre ante Kasimpasa a las 12:00 p.m.
  • Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el domingo 11 de octubre, enfrentará a su anterior equipo el Crystal Palace a las 8:00 a.m.
  • Jhon Lucumí: con Juventus el domingo 11 de octubre ante Cagliari a la 1:45 p.m.
  • Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps el sábado 10 de octubre se enfrentará a LAFC a las 9:30 p.m.
  • Kevin Andrade: con Zenit de Rusia jugará el sábado 10 de octubre contra Krasnodar a las 9:30 a.m.
  • Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el sábado 10 de octubre a las 7:00 a.m. contra Anderlecht.
  • Samuel Velásquez: con Atlético Nacional jugó el jueves 8 de octubre ante el Deportes Tolima.

Volantes

  • Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el domingo 11 de octubre ante Paranaense a las 6:00 p.m.
  • Ríchard Ríos: con Al-Ittihad enfrenta el sábado 10 de octubre a la 1:00 p.m. al Al Hilal.
  • Gustavo Puerta: con Olympiacos el domingo 11 de octubre a la 1:00 p.m. ante Panathinaikos.
  • Jhon Arias: con Palmeiras el domingo 11 de octubre a las 3:30 p.m. ante Bahía.
  • Daniel Arcila: con León de México juega el viernes 9 de octubre ante Puebla a las 6:00 p.m.
  • Jhon Solís: con Birmingham juega el sábado 10 de octubre a las 6:30 a.m. ante Albion.
  • Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional jugó el jueves 8 de octubre ante el Deportes Tolima.
  • Matías Orozco: con Castellón de España el domingo 11 de octubre ante FC Andorra a las 2:00 p.m.
  • Yaser Asprilla: con Girona el lunes 12 de octubre ante Tenerife a las 2:00 p.m.

MÁS INFORMACIÓN: Un problema de carriles: las conclusiones de Néstor Lorenzo tras amistosos de la Selección Colombia

Delanteros

  • Jáminton Campaz: con Rosario Central el domingo 11 de octubre a las 3:00 p.m. ante Independiente Rivadavia.
  • Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama el sábado 10 de octubre ante Remo a las 4:00 p.m.
  • Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa este viernes 9 de octubre a las 2:15 p.m. ante Braga.
  • Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el lunes 12 de octubre a partir de las 6:00 p.m. ante Atlético Mineiro.
  • Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo 11 de octubre a las 6:00 a.m. ante Motherwell.
  • Óscar Perea: con América de México el sábado 10 de octubre ante Monterrey a las 10:10 p.m.

Te puede interesar

Los jugadores que aprovecharon la oportunidad de Néstor Lorenzo

Selección Colombia

Los jugadores que aprovecharon la oportunidad de Néstor Lorenzo

Argumentos bajo los tres palos: Andrés Mosquera Marmolejo espera su momento en Selección Colombia

Selección Colombia

Argumentos bajo los tres palos: Andrés Mosquera Marmolejo espera su momento en Selección Colombia

¿Qué sigue para la Selección Colombia después de los partidos amistosos?

Selección Colombia

¿Qué sigue para la Selección Colombia después de los partidos amistosos?