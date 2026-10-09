La suerte llegó a Plato, Magdalena: un habitante del municipio ganó $160 millones con MiLoto

Plato tiene su primer gran ganador de MiLoto con un premio de $160 millones. Descubra los detalles del sorteo aquí.

Miloto cae en Magdalena | @Baloto_Colombia

El primer ganador de MiLoto en Plato, cumplirá sus sueños con un premio de $160 millones, luego de acertar los números 11, 12, 18, 29 y 35.

Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, y hasta el 4 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado más de $62.541 millones, distribuidos en 3.747.783 premios pagados en todo el país. Su impacto también se refleja en los más de $25.666 millones transferidos al sistema de salud colombiano durante ese periodo, recursos que contribuyen a financiar la atención de millones de personas.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

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MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com -.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

Así puede jugar al MiLoto

Este juego de azar consiste en la selección de cinco números dentro de un rango del 1 al 39. El sistema de premiación recompensa a los jugadores a partir de dos aciertos, elevando el valor del premio de forma proporcional a la cantidad de números adivinados. El pozo principal se entrega exclusivamente a quien obtenga la coincidencia exacta de la combinación ganadora. En caso de no registrarse un ganador del premio mayor, los fondos se acumulan de forma continua para el próximo sorteo, incrementando el atractivo del monto final.

Paso a paso para cobrar un premio del MiLoto

El proceso para cobrar tu premio depende del monto que hayas ganado. Los premios menores se pueden reclamar directamente en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, la recomendación es verificar primero los límites de pago de cada local. Si el premio supera ese tope, deberá presentar una documentación específica y realizar el cobro en una oficina principal autorizada.

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