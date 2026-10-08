Resultados de loterías de Meta, Valle y Manizales: números que cayeron y ganadores | 7 de octubre de 2026
Tres loterías y varios chances jugaron el 7 de octubre. Consulte si pudo atinarle a la secuencia de alguno de ellos.
Pasamos la mitad de semana y muchos colombianos continúan invirtiendo parte de su tiempo en los juegos de azar como loterías y chances, pues son métodos para poder ganar un dinero extra. Como es habitual, en Claro Sports les informamos sobre los resultados más recientes con el fin de que usted pueda verificar si pudo lograr algún premio.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4869
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 6416
- Serie: 068
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4976
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 9797
- Serie: 365
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Lotería del Meta
- Sorteo: 3319
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 7285
- Serie: 068
Resultados de los chances hoy, 7 de octubre de 2026
- Culona: Día 0869 – Noche 5642
- Astro Sol: 6676 – Signo Capricornio
- Astro Luna: 1323 – Signo Escorpión
- Paisita: Día 7587 – La 5ta 5 – Noche 4149
- Chontico: Día 1574 – La 5ta 4 – Noche 4230 – La 5ta 3
- Cafeterito: Tarde 2245 – La 5ta 8 – Noche 5652 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 7012 – La 5ta 4 – Noche 5227 – La 5ta 5
- Cash Three: Día 046 – Noche 330
- Play Four: Día 0560 – Noche 9397
- Samán: Día 4547
- Caribeña: Día 1940 – Noche 9673 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 3420 – La 5ta 4 – Noche 9468
- Fantástica: Día 8258 – La 5ta 3 – Noche 6517
- Antioqueñita: Día 7103 – La 5ta 4 – Tarde 9117 – La 5ta 5
- Dorado: Tarde 8033 – La 5ta 8 – Noche 4901 – La 5ta 4
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