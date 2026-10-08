Resultados de loterías de Meta, Valle y Manizales: números que cayeron y ganadores | 7 de octubre de 2026

Tres loterías y varios chances jugaron el 7 de octubre. Consulte si pudo atinarle a la secuencia de alguno de ellos.

Lotería del Valle.

Pasamos la mitad de semana y muchos colombianos continúan invirtiendo parte de su tiempo en los juegos de azar como loterías y chances, pues son métodos para poder ganar un dinero extra. Como es habitual, en Claro Sports les informamos sobre los resultados más recientes con el fin de que usted pueda verificar si pudo lograr algún premio.

Lotería del Valle

Sorteo: 4869

4869 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 6416

6416 Serie: 068

Lotería de Manizales

Sorteo: 4976

4976 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 9797

9797 Serie: 365

Sorteo: 3319

3319 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 7285

7285 Serie: 068

Resultados de los chances hoy, 7 de octubre de 2026

Culona: Día 0869 – Noche 5642

Día 0869 – Noche 5642 Astro Sol: 6676 – Signo Capricornio

6676 – Signo Capricornio Astro Luna: 1323 – Signo Escorpión

1323 – Signo Escorpión Paisita: Día 7587 – La 5ta 5 – Noche 4149

Día 7587 – La 5ta 5 – Noche 4149 Chontico: Día 1574 – La 5ta 4 – Noche 4230 – La 5ta 3

Día 1574 – La 5ta 4 – Noche 4230 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 2245 – La 5ta 8 – Noche 5652 – La 5ta 4

Tarde 2245 – La 5ta 8 – Noche 5652 – La 5ta 4 Sinuano: Día 7012 – La 5ta 4 – Noche 5227 – La 5ta 5

Día 7012 – La 5ta 4 – Noche 5227 – La 5ta 5 Cash Three: Día 046 – Noche 330

Día 046 – Noche 330 Play Four: Día 0560 – Noche 9397

Día 0560 – Noche 9397 Samán: Día 4547

Día 4547 Caribeña: Día 1940 – Noche 9673 – La 5ta 9

Día 1940 – Noche 9673 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 3420 – La 5ta 4 – Noche 9468

Tarde 3420 – La 5ta 4 – Noche 9468 Fantástica: Día 8258 – La 5ta 3 – Noche 6517

Día 8258 – La 5ta 3 – Noche 6517 Antioqueñita: Día 7103 – La 5ta 4 – Tarde 9117 – La 5ta 5

Día 7103 – La 5ta 4 – Tarde 9117 – La 5ta 5 Dorado: Tarde 8033 – La 5ta 8 – Noche 4901 – La 5ta 4

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