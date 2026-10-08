Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 7 de octubre de 2026

Luego de que cayera el premio mayor, el Baloto volvió a jugar y miles de colombianos aspiran a poder lograr pegarle a la secuencia.

¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

El Baloto es uno de los juegos más tradicionales en Colomba si nos referimos a los relacionados con el azar. Hace unos días un afortunado en Nobsa, Boyacá, logró descifrar la secuencia y se enfundó el premio mayor. Ahora las balotas volvieron a girar con esa cifra reseteada y los resultados de ese reciente sorteo los puede consultar aquí en Claro Sports.

Resultados del Baloto hoy, 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 17 – 05 – 39 – 27 – 19 – 08.

17 – 05 – 39 – 27 – 19 – Nuevo acumulado: $14.000 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 16 – 36 – 39 – 09 – 06 – 04.

16 – 36 – 39 – 09 – 06 – Nuevo acumulado: $ 2.400 millones de pesos.

¿Cómo jugar al Baloto y Revancha?

Para jugar Baloto, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súperbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

¿Dónde comprar el tiquete del Baloto?

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

Le puede interesar