Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 12 de septiembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 12 de septiembre.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 12 de septiembre de 2026.

Continúa el desarrollo del segundo fin de semana del mes de septiembre. Las loterías y chances colombianas no dan tregua y volvieron a ser protagonistas. Varios sorteos se realizaron para el sábado 12 de septiembre y los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 2708

2708 Serie: 406

406 Número ganador: 2984

2984 Premio mayor: 15.000 millones de pesos

Lotería de Cauca

Sorteo: 2628

2628 Serie: 034

034 Número ganador: 9666

9666 Premio mayor: 8.000 millones de pesos

Resultados de chances, hoy 12 de septiembre

Dorado: Mañana 0039 – La 5ta 4 – Tarde 5562 – La 5ta 2 – Noche 7718 – La 5ta 0

Mañana 0039 – La 5ta 4 – Tarde 5562 – La 5ta 2 – Noche 7718 – La 5ta 0 Culona: Día 2806 – Noche 7644

Día 2806 – Noche 7644 Astro Sol: 8629 – Libra

8629 – Libra Astro Luna: 2820 – Signo Géminis

2820 – Signo Géminis Pijao de Oro: 3049 – La 5ta 9

3049 – La 5ta 9 Paisita: Día 8287 – La 5ta 4 – Noche 8741 – Perro

Día 8287 – La 5ta 4 – Noche 8741 – Perro Paisita 3: 3906 – La 5ta 7

3906 – La 5ta 7 Chontico: Día 5379 – La 5ta 1 – Noche 5915 – La 5ta 1

Día 5379 – La 5ta 1 – Noche 5915 – La 5ta 1 Cafeterito: Tarde 1225 – La 5ta 0 – Noche 1720 – La 5ta 5

Tarde 1225 – La 5ta 0 – Noche 1720 – La 5ta 5 Sinuano: Día 6047 – La 5ta 0 – Noche 0342 – La 5ta 7

Día 6047 – La 5ta 0 – Noche 0342 – La 5ta 7 Cash Three: Día 279 – Noche 918

Día 279 – Noche 918 Play Four: Día 6607 – Noche 6245

Día 6607 – Noche 6245 Samán: Día 3981

Día 3981 Caribeña: Día 7963 – La 5ta 7 – Noche 5851 – La 5ta 5

Día 7963 – La 5ta 7 – Noche 5851 – La 5ta 5 Motilón: Tarde 1276 – La 5ta 1 – Noche 6345 – La 5ta 8

Tarde 1276 – La 5ta 1 – Noche 6345 – La 5ta 8 Fantástica: Día 9376 – La 5ta 6 – Noche 1806 – La 5ta 5

Día 9376 – La 5ta 6 – Noche 1806 – La 5ta 5 Antioqueñita: Día 3847 – La 5ta 4 – Tarde 0946 – La 5ta 6

Día 3847 – La 5ta 4 – Tarde 0946 – La 5ta 6 Evening: 5184

¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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