Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 12 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 12 de septiembre.
Continúa el desarrollo del segundo fin de semana del mes de septiembre. Las loterías y chances colombianas no dan tregua y volvieron a ser protagonistas. Varios sorteos se realizaron para el sábado 12 de septiembre y los participantes esperan con ansias saber si son o no felices ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 2708
- Serie: 406
- Número ganador: 2984
- Premio mayor: 15.000 millones de pesos
Lotería de Cauca
- Sorteo: 2628
- Serie: 034
- Número ganador: 9666
- Premio mayor: 8.000 millones de pesos
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 11 de septiembre de 2026
Resultados de chances, hoy 12 de septiembre
- Dorado: Mañana 0039 – La 5ta 4 – Tarde 5562 – La 5ta 2 – Noche 7718 – La 5ta 0
- Culona: Día 2806 – Noche 7644
- Astro Sol: 8629 – Libra
- Astro Luna: 2820 – Signo Géminis
- Pijao de Oro: 3049 – La 5ta 9
- Paisita: Día 8287 – La 5ta 4 – Noche 8741 – Perro
- Paisita 3: 3906 – La 5ta 7
- Chontico: Día 5379 – La 5ta 1 – Noche 5915 – La 5ta 1
- Cafeterito: Tarde 1225 – La 5ta 0 – Noche 1720 – La 5ta 5
- Sinuano: Día 6047 – La 5ta 0 – Noche 0342 – La 5ta 7
- Cash Three: Día 279 – Noche 918
- Play Four: Día 6607 – Noche 6245
- Samán: Día 3981
- Caribeña: Día 7963 – La 5ta 7 – Noche 5851 – La 5ta 5
- Motilón: Tarde 1276 – La 5ta 1 – Noche 6345 – La 5ta 8
- Fantástica: Día 9376 – La 5ta 6 – Noche 1806 – La 5ta 5
- Antioqueñita: Día 3847 – La 5ta 4 – Tarde 0946 – La 5ta 6
- Evening: 5184
MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026, en vivo: Etapa 20
¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.