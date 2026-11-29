Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 28 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este sábado 28 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada sábado, se entregaron nuevos números ganadores desde Boyacá y Cauca, así como todos los chances que van jugando a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados de lo que dejó este 28 de noviembre.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4652
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Número: 6299
- Serie: 382
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Lotería del Cauca
- Sorteo: 2639
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 1238
- Serie: 109
- Despachado a: Cali.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 7878 – 9
- Dorado Tarde: 2208 – 2
- Dorado Noche: 1944 – 0
- Culona Día: 9306
- Culona Noche: 6277
- Astro Sol: 5654 – Libra.
- Astro Luna: 4208 – Acuario.
- Paisita Día: 0554 – 1
- Paisita Noche: 8562 – León.
- Paisa 3: 2408 – 2
- Chontico Día: 8889 – 6
- Chontico Noche: 7997 – 1
- Cafeterito Tarde: 0050 – 2
- Cafeterito Noche: 7768 – 0
- Sinuano Día: 0786 – 9
- Sinuano Noche: 9706 – 6
- Cash Three Día: 677
- Cash Three Noche: 117
- Play Four Día: 9996
- Play Four Noche: 0392
- Samán