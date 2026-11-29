Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este sábado 28 de noviembre.

Resultados. – Lotería de Boyacá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada sábado, se entregaron nuevos números ganadores desde Boyacá y Cauca, así como todos los chances que van jugando a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados de lo que dejó este 28 de noviembre.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4652

4652 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Número: 6299

6299 Serie: 382

Lotería de Boyacá el 28 de noviembre

Lotería del Cauca

Sorteo: 2639

2639 Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 1238

1238 Serie: 109

109 Despachado a: Cali.

Lotería del Cauca el 28 de noviembre

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 7878 – 9

7878 – 9 Dorado Tarde: 2208 – 2

2208 – 2 Dorado Noche: 1944 – 0

1944 – 0 Culona Día: 9306

9306 Culona Noche: 6277

6277 Astro Sol: 5654 – Libra.

5654 – Libra. Astro Luna: 4208 – Acuario.

4208 – Acuario. Paisita Día: 0554 – 1

0554 – 1 Paisita Noche: 8562 – León.

8562 – León. Paisa 3: 2408 – 2

2408 – 2 Chontico Día: 8889 – 6

8889 – 6 Chontico Noche: 7997 – 1

7997 – 1 Cafeterito Tarde: 0050 – 2

0050 – 2 Cafeterito Noche: 7768 – 0

7768 – 0 Sinuano Día: 0786 – 9

0786 – 9 Sinuano Noche: 9706 – 6

9706 – 6 Cash Three Día: 677

677 Cash Three Noche: 117

117 Play Four Día: 9996

9996 Play Four Noche: 0392

0392 Samán

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