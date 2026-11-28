Por segunda vez consecutiva, el sorteo de MiLoto da en el clavo y deja a un nuevo ganador del monto acumulado.

MiLoto tiene ganador de su premio mayor. – @Baloto_Colombia.

Un nuevo afortunado se lleva los honores en el popular juego de MiLoto. Justo un día después de que el acumulado cayera en los Llanos, ahora le llega el turno a un barranquillero de festejar a lo grande. Este viernes, en el sorteo #0649, se registró el nuevo ganador de 120 millones de pesos.

El participante logró celebrar después del evento televisado de MiLoto al registrar las balotas 11 – 13 – 23 – 24 – 32. La modalidad fue automática, por lo que el cartón le arrojó todos los números de cara al sorteo. Vale anotar que su cartón fue vendido en la red aliada de Super GIROS. A través de Claro Sports, consulte todos los detalles.

Resultado del MiLoto de este viernes, 27 de noviembre de 2026

Números ganadores: 11 – 13 – 23 – 24 – 32

11 – 13 – 23 – 24 – 32 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultado de MiLoto el 27 de noviembre

¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, usar el cartón automático (tal como lo hizo el más reciente ganador). El premio mayor acumulado va incrementándose a medida de que ninguno logre dar en el clavo. Entre más aciertos tenga, más cerca puede estar del monto mayor.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El procedimiento varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, oficinas de trámite, supermercados y otros establecimientos. Sin embargo, recomiendan revisar los topes en el reverso de su tiquete, ya que en caso de ganar el acumulado, deberá dirigirse a una oficina principal con documentación en mano.

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