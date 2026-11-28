Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país este viernes 27 de noviembre.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Como es habitual en cada viernes, se llevaron a cabo varios sorteos desde Medellín, Risaralda y Santander, dejando sorpresas y nuevos millonarios en el camino. Ni se diga todos los chances que juegan a diario, cambiándole la suerte a más de un colombiano. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados de este 27 de noviembre.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4863

4863 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 4898

4898 Serie: 332

Lotería de Medellín el 27 de noviembre

Lotería de Santander

Sorteo: 5098

5098 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 2688

2688 Serie: 121

121 Despachado a: LottoApp.

Lotería de Santander el 27 de noviembre

Lotería de Risaralda

Sorteo: 2978

2978 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 0803

0803 Serie: 218

Lotería de Risaralda el 27 de noviembre

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 2515 – 6

2515 – 6 Dorado Tarde: 5501 – 7

5501 – 7 Dorado Noche: 9051 – 5

9051 – 5 Culona Día: 5420

5420 Culona Noche: 1150

1150 Astro Sol: 9452 – Virgo.

9452 – Virgo. Astro Luna: 0431 – Virgo.

0431 – Virgo. Pijao de Oro: 8776 – 8

8776 – 8 Paisita Día: 4302 – 4

4302 – 4 Paisita Noche: 5694 – Toro.

5694 – Toro. Chontico Día: 1800 – 5

1800 – 5 Chontico Noche: 3144 – 3

3144 – 3 Cafeterito Tarde: 4777 – 7

4777 – 7 Cafeterito Noche: 7559 – 0

7559 – 0 Sinuano Día: 9091 – 2

9091 – 2 Sinuano Noche: 4863 – 2

4863 – 2 Cash Three Día: 951

951 Cash Three Noche: 439

439 Play Four Día: 9567

9567 Play Four Noche: 9408

9408 Samán Día: 4601

4601 Caribeña Día: 0244 – 2

0244 – 2 Caribeña Noche: 5626 – 8

5626 – 8 Motilón Tarde: 1355 – 6

1355 – 6 Motilón Noche: 1806 – 0

1806 – 0 Fantástica Día: 4652 – 9

4652 – 9 Fantástica Noche: 4344 – 5

4344 – 5 Antioqueñita Día: 7840 – 9

7840 – 9 Antioqueñita Tarde: 4834 – 6

4834 – 6 Evening: 2373

2373 Win 4: 8137

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