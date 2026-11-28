Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 27 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país este viernes 27 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Como es habitual en cada viernes, se llevaron a cabo varios sorteos desde Medellín, Risaralda y Santander, dejando sorpresas y nuevos millonarios en el camino. Ni se diga todos los chances que juegan a diario, cambiándole la suerte a más de un colombiano. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados de este 27 de noviembre.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4863
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 4898
- Serie: 332
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 26 de noviembre de 2026
Lotería de Santander
- Sorteo: 5098
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 2688
- Serie: 121
- Despachado a: LottoApp.
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2978
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 0803
- Serie: 218
MÁS INFORMACIÓN: ¡Los llanos celebran a un nuevo millonario! El afortunado jugó en Baloto.com y ganó el gran acumulado de miLoto de $250 millones
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 2515 – 6
- Dorado Tarde: 5501 – 7
- Dorado Noche: 9051 – 5
- Culona Día: 5420
- Culona Noche: 1150
- Astro Sol: 9452 – Virgo.
- Astro Luna: 0431 – Virgo.
- Pijao de Oro: 8776 – 8
- Paisita Día: 4302 – 4
- Paisita Noche: 5694 – Toro.
- Chontico Día: 1800 – 5
- Chontico Noche: 3144 – 3
- Cafeterito Tarde: 4777 – 7
- Cafeterito Noche: 7559 – 0
- Sinuano Día: 9091 – 2
- Sinuano Noche: 4863 – 2
- Cash Three Día: 951
- Cash Three Noche: 439
- Play Four Día: 9567
- Play Four Noche: 9408
- Samán Día: 4601
- Caribeña Día: 0244 – 2
- Caribeña Noche: 5626 – 8
- Motilón Tarde: 1355 – 6
- Motilón Noche: 1806 – 0
- Fantástica Día: 4652 – 9
- Fantástica Noche: 4344 – 5
- Antioqueñita Día: 7840 – 9
- Antioqueñita Tarde: 4834 – 6
- Evening: 2373
- Win 4: 8137