Alberto Gamero debe recomponer al equipo para un partido decisivo de cara la definición del cupo a la final.

Expulsados y amonestados en Millonarios | Vizzor Image | Gemini

Millonarios se va a jugar un partido vital para sus aspiraciones de estar en la final de la Liga BetPlay 2026-II cuando enfrente al América de Cali en el Pascual Guerrero el próximo martes 1 de diciembre. Si bien el grupo B está abierto todavía, si hay ganador en ese enfrentamiento, el equipo que consiga el triunfo puede tomar una ventaja importante de cara a las dos fechas restantes.

Muchos están calificando esto como una final anticipada, también porque en su primer duelo todo quedó en igualdad por 0-0. Esa paridad hizo que también el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga tengan chances todavía de avanzar. Con ese contexto, la cuarta fecha promete emociones en este sector de los cuadrangulares.

En el caso de Millonarios, le restan dos juegos como visitante y uno como local. El más cercano es ante la ‘mechita’ y Alberto Gamero y sus dirigidos saben que es vital sumar de a tres para tomar el liderato. El dilema es que el ‘embajador’ va a tener bajas delicadas en varias zonas del campo para ese crucial encuentro.

¿Quiénes se pierden el partido contra América?

Vale precisar que esas ausencias se dan principalmente por lo que sucedió en ese compromiso contra el ‘escarlata’ en El Campín. Rodrigo Contreras es uno de ellos porque le mostraron dos tarjetas amarillas y fue expulsado. Por ahora solo se ausenta de ese, aunque resta esperar si el comité disciplinario de Dimayor decide que haya un sanción de más tiempo.

En la defensa el panorama también es algo complejo, pues el samario no podrá contar ni con Jorge Arias ni con Jhomier Guerrero por acumulación de amarillas. Esto se da justo cuando al lateral lo recuperó hace poco después de una larga lesión y de que el zaguero esté en un buen nivel.

A falta de saber si pueden estar en la convocatoria, Juan Guillermo Cuadrado y Daniel Ruiz son otras dudas por lesión. Sin embargo, Gamero explicó en rueda de prensa que es posible que a Ruiz le alcance. Las dudas pasan más por el lado de Cuadrado, pero tampoco se descarta que pueda viajar.

¿Quiénes están en riesgo de acumular un quinta amarilla?

Los jugadores que están en peligro de perderse el partido contra Bucaramanga, siempre y cuando sean amonestados ante América, son Mateo García, Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz y Stiven Vega. Lo de Ruiz y Cuadrado dependerá también si entran a los viajeros a Cali, si no, la espera será hasta el cotejo con el ‘leopardo’. Con Vega es similar, pues van cuatro partidos sin que entre a una convocatoria.

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Las tarjetas amarillas de cada uno

Stiven Vega: vs Tolima, Once Caldas, Jaguares y Nacional.

vs Tolima, Once Caldas, Jaguares y Nacional. Juan Guillermo Cuadrado: vs Alianza, Tolima, Once Caldas y Jaguares.

vs Alianza, Tolima, Once Caldas y Jaguares. Mateo García: vs Bucaramanga (cuadrangulares), Tolima, Santa Fe y Águilas Doradas.

vs Bucaramanga (cuadrangulares), Tolima, Santa Fe y Águilas Doradas. Daniel Ruiz: vs Once Caldas, Fortaleza, Cali y Llaneros.

vs Once Caldas, Fortaleza, Cali y Llaneros. Jorge Arias: vs América y Cali (cuadrangulares), Medellín, Pasto y Bucaramanga.

vs América y Cali (cuadrangulares), Medellín, Pasto y Bucaramanga. Jhomier Guerrero: vs América y Cali (cuadrangulares), Santa Fe, Águilas Doradas y Junior.

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