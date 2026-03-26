Álvaro Fidalgo revela el porqué decidió jugar con México

México se prepara para enfrentar a Portugal en un duelo que marcará la reinauguración del Estadio Banorte y será el posible punto de partida para Fidalgo

El nombre de Álvaro Fidalgo se ha convertido en uno de los más comentados en el entorno del fútbol mexicano, luego de recibir su primera convocatoria con la selección mexicana tras obtener su naturalización hace poco más de un mes. El mediocampista del Real Betis vive un momento especial en su carrera, al estar cada vez más cerca de cumplir el sueño de representar oficialmente al país que lo acogió en los últimos años.

El contexto no podría ser más significativo, ya que México se prepara para enfrentar a Portugal en un duelo que marcará la reinauguración del Estadio Banorte. Este escenario será el posible punto de partida para Fidalgo con el Tricolor, en un partido que también servirá como vitrina rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde busca ganarse un lugar definitivo.

Previo a este compromiso, “El Maguito” rompió el silencio en entrevista con la selección mexicana, donde explicó los motivos personales y profesionales que lo llevaron a tomar la decisión de representar a México. Su proceso de adaptación y crecimiento en el país fue clave para inclinar la balanza, consolidando un vínculo más allá de lo deportivo.

En ese sentido, Fidalgo compartió una reflexión profunda sobre su historia en territorio mexicano y el significado que tiene esta nueva etapa en su vida: “Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de cosas, muchísimas vivencias, conocer grandísimas personas, Club América, todo lo que viví en el país, como me transformó en muchos aspectos y es un sentimiento de pertenencia, lo siento como mi casa.”

El mediocampista también dejó claro que su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso emocional y profesional que lo conectó con la identidad del país. Su mensaje refleja compromiso y orgullo por vestir la camiseta nacional, algo que considera un honor en este punto de su carrera: “Fue una de las cosas que por las que tomé la decisión de representar al Tri, a la selección. Muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo”, apuntó.

A nivel deportivo, Fidalgo llega en un gran momento, siendo pieza clave en el funcionamiento del América tricampeón y ahora con su nueva aventura en LaLiga de España con el Betis. Su visión de juego, calidad técnica y regularidad lo han colocado como uno de los mediocampistas más destacados del fútbol mexicano, argumentos que respaldan su llamado al combinado nacional en una etapa crucial.

Todo apunta a que este sábado podría marcar el inicio de su historia con México dentro del terreno de juego. Se espera que Fidalgo tenga sus primeros minutos ante Portugal, en un debut que no solo representaría un logro personal, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera con la mira puesta en el Mundial de 2026.

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