Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 5 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 5 de agosto.

Lotería del Valle.
Lotería del Valle.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles, se efectuó el sorteo de las principales loterías como Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4967
  • Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
  • Número: 6978
  • Serie: 338

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3310
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número ganador: 7204
  • Serie: 053
  • Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Meta - 5 de agosto
Lotería del Meta – 5 de agosto

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4860
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 2618
  • Serie: 233
  • Despachado a: Cali.
Lotería del Valle
Lotería del Valle el 5 de agosto

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 3622 – 7
  • Dorado Tarde: 9608 – 1
  • Culona Día: 7562
  • Culona Noche: 9823
  • Astro Sol: 4896 – Géminis.
  • Astro Luna: 3062 – Acuario.
  • Pijao de Oro: 5551 – 3
  • Paisita Día: 8288 – 6
  • Paisita Noche: 6293 – Caballo.
  • Chontico Día: 0386 – 4
  • Chontico Noche: 0429 – 6
  • Cafeterito Tarde: 2912 – 6
  • Cafeterito Noche: 4373 – 5
  • Sinuano Día: 8601 – 4
  • Sinuano Noche: 0617 – 1
  • Cash Three Día: 776
  • Cash Three Noche: 152
  • Play Four Día: 3907
  • Play Four Noche: 0941
  • Samán Día: 5860
  • Caribeña Día: 1948 – 6
  • Caribeña Noche: 5762 – 5
  • Motilón Tarde: 9023 – 5
  • Motilón Noche: 7509 – 2
  • Fantástica Día: 8933 – 5
  • Fantástica Noche: 3176 – 8
  • Antioqueñita Día: 3388 – 9
  • Antioqueñita Tarde: 1694 – 5
  • Evening: 5806

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