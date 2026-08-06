Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 5 de agosto de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 5 de agosto.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles, se efectuó el sorteo de las principales loterías como Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4967
- Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
- Número: 6978
- Serie: 338
Lotería del Meta
- Sorteo: 3310
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número ganador: 7204
- Serie: 053
- Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4860
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 2618
- Serie: 233
- Despachado a: Cali.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 3622 – 7
- Dorado Tarde: 9608 – 1
- Culona Día: 7562
- Culona Noche: 9823
- Astro Sol: 4896 – Géminis.
- Astro Luna: 3062 – Acuario.
- Pijao de Oro: 5551 – 3
- Paisita Día: 8288 – 6
- Paisita Noche: 6293 – Caballo.
- Chontico Día: 0386 – 4
- Chontico Noche: 0429 – 6
- Cafeterito Tarde: 2912 – 6
- Cafeterito Noche: 4373 – 5
- Sinuano Día: 8601 – 4
- Sinuano Noche: 0617 – 1
- Cash Three Día: 776
- Cash Three Noche: 152
- Play Four Día: 3907
- Play Four Noche: 0941
- Samán Día: 5860
- Caribeña Día: 1948 – 6
- Caribeña Noche: 5762 – 5
- Motilón Tarde: 9023 – 5
- Motilón Noche: 7509 – 2
- Fantástica Día: 8933 – 5
- Fantástica Noche: 3176 – 8
- Antioqueñita Día: 3388 – 9
- Antioqueñita Tarde: 1694 – 5
- Evening: 5806