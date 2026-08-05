Resultados de loterías de Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 4 de agosto de 2026

Los sorteos del martes dejaron grandes emociones a través de las posibilidades exactas y los acercamientos de los números.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Emociones variadas se vivieron con los juegos de azar en Colombia este martes. La jornada estuvo marcada por los sorteos de dos loterías principales con sus enormes premios mayores y diversas posibilidades de secos con aciertos parciales del número del billete. Los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el país a través de sus distintas modalidades.

Lotería de Huila

Resultados. – Lotería del Huila.

Lotería de Cruz Roja

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Resultados de chances

Astro Luna: 5478 – Libra

5478 – Libra Caribeña Noche: 3811-4

3811-4 Pick 4: 6228

6228 Pick 3: 650

650 Sinuano Noche: 1764-4

1764-4 Cafeterito Noche: 5088-5

5088-5 Motilón Noche: 0498

0498 Culona Noche: 4382

4382 Fantástica Noche: 3600-4

3600-4 Chontico Noche: 1834-9

1834-9 Paisita Noche: 8653

¿Cómo cobrar un premio de lotería en Colombia?

Lo fundamental es que el ganador revise el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras ponen un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si supera el tope, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente y corroborar dónde puede ser reclamado el premio.

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