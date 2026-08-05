Resultados de loterías de Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 4 de agosto de 2026
Los sorteos del martes dejaron grandes emociones a través de las posibilidades exactas y los acercamientos de los números.
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Emociones variadas se vivieron con los juegos de azar en Colombia este martes. La jornada estuvo marcada por los sorteos de dos loterías principales con sus enormes premios mayores y diversas posibilidades de secos con aciertos parciales del número del billete. Los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el país a través de sus distintas modalidades.
Lotería de Huila
Lotería de Cruz Roja
Resultados de chances
- Astro Luna: 5478 – Libra
- Caribeña Noche: 3811-4
- Pick 4: 6228
- Pick 3: 650
- Sinuano Noche: 1764-4
- Cafeterito Noche: 5088-5
- Motilón Noche: 0498
- Culona Noche: 4382
- Fantástica Noche: 3600-4
- Chontico Noche: 1834-9
- Paisita Noche: 8653
¿Cómo cobrar un premio de lotería en Colombia?
Lo fundamental es que el ganador revise el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras ponen un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si supera el tope, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente y corroborar dónde puede ser reclamado el premio.