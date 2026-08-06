Futbolistas mexicanos buscan las camisetas de Messi y Son pese a perder en Leagues Cup

Efraín Álvarez le pidió su playera al coreano Heung-Min Son después de la derrota de las Chivas

Efraín Álvarez se quedó con la playera de Son. | Claro Sports

Las figuras de la MLS atrajeron las miradas de los futbolistas mexicanos durante la primera jornada de la Leagues Cup 2026. Después de sus respectivos partidos, Efraín Álvarez obtuvo la camiseta de Heung-Min Son, mientras que varios jugadores del Atlético de San Luis se acercaron a Lionel Messi con la intención de quedarse con la playera del argentino.

Álvarez presumió el jersey de Son después de la derrota de Chivas ante LAFC. “Le pregunté y gracias a Dios me la dio”, declaró el jugador del Guadalajara mientras mostraba la camiseta del atacante surcoreano, una de las figuras del conjunto de Los Ángeles.

Chivas comenzó el encuentro en desventaja, pero consiguió empatar 1-1 para llevar la definición a los penaltis. LAFC se impuso 5-4 desde los once pasos y dejó al Rebaño sin el resultado que buscaba en su presentación. El club rojiblanco nunca ha logrado avanzar a la segunda ronda de la Leagues Cup.

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Al término del partido entre Inter Miami y Atlético de San Luis de la #LeaguesCup, varios jugadores del equipo mexicano se acercaron al astro argentino para pedirle su jersey como recuerdo



¿Lo curioso? Messi les anotó doblete en la goleada de… pic.twitter.com/nEQVBDnIoo — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2026

Una escena similar ocurrió al final del partido entre Inter Miami y Atlético de San Luis. Varios jugadores del equipo potosino siguieron a Messi y buscaron acercarse al capitán argentino para solicitarle su camiseta, aunque el intercambio no se concretó dentro de la cancha.

Inter Miami derrotó 4-2 al Atlético de San Luis, por lo que los dos representantes mexicanos cerraron la jornada con derrotas. Pese a los resultados, las imágenes relacionadas con las camisetas de Son y Messi ocuparon parte de la conversación tras los encuentros entre clubes de la Liga MX y la MLS.

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