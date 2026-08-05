Resultado de MiLoto hoy, 4 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo de gran popularidad por su formato sencillo tuvo a 30 personas que se quedaron muy cerca del premio mayor.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad de los juegos de azar en Colombia tiene una diversidad de opciones para que la gente escoja la dinámica con la que se siente más cómoda. Uno de los formatos que más ha gustado recientemente por su sencillez y la frecuencia de premios mayores es el de MiLoto. La más reciente oportunidad dejó a 30 personas muy cerca del objetivo máximo, pues estuvieron a un solo acierto.

Resultado de MiLoto de este martes, 4 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 – 14 – 28 – 30 – 33.

03 – 14 – 28 – 30 – 33. Nuevo acumulado: $400 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego arranca con la elección de cinco números entre el 1 y el 39. El objetivo es acertar la mayor cantidad para que el premio a cobrar sea mayor. El jugador que consiga una coincidencia exacta entre su pronóstico y los números del sorteo se llevará el premio mayor, que corresponde al acumulado vigente. Este pozo va creciendo conforme pasan ocasiones sin caer.

Reclamar los premios de MiLoto

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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