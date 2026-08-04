Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 3 de agosto de 2026

En el más reciente sorteo del Baloto no hubo ganador del acumulado, lo que quiere decir que este sigue creciendo.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

No es secreto que uno de los juegos de azar que mayor popularidad tiene en Colombia es el Baloto y Revancha, el cual lleva ya varios años siendo parte del entretenimiento de las personas del país. La adrenalina de poder ganar el acumulado hace que sea una actividad cargada de emoción y adrenalina.

Resultados Baloto hoy, 3 de agosto de 2026

Números ganadores: 32 – 33 – 35 – 37 – 42 – 07 .

32 – 33 – 35 – 37 – 42 – . Nuevo acumulado: $51.600 millones de pesos.

Resultados revancha hoy, 3 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 – 12 – 13 – 24 – 34 – 03.

01 – 12 – 13 – 24 – 34 – 03. Nuevo acumulado: $9.800 millones de pesos.

Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.691 de #BalotoRevancha, N° 582 de #MiLoto y el N° 206 de #ColorLoto del Lunes 03 de agosto.



¡47.325 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn📱#ResultadosBaloto pic.twitter.com/Hxf2q05bbF — Baloto (@Baloto_Colombia) August 4, 2026

Así puede jugar al Baloto

El jugador debe escoger cinco números base entre el 1 y el 45, además de una súperbalota numerada del 1 al 16. La idea es apuntar a la mayor cantidad de aciertos posible, pues de eso dependerá el tamaño de premio. Una coincidencia exacta de todas las balotas significa ganar el acumulado, el cual va creciendo con cada ocasión en la que no cae. Baloto es el juego principal, pero la persona puede participar también en Revancha pagando un recargo.

Puntos para comprar el Baloto

Hay diversos establecimientos autorizados para la venta de este juego, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, los cuales están identificados con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo, la compañía organizadora habilitó una plataforma en su sitio web en la cual las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico de manera digital.

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