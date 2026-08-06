Domando las olas: Margarita Conde marca el camino del surf colombiano

Margarita Conde puso a Colombia en el mapa mundial del surf tras consagrarse campeona centroamericana y del caribe en Santo Domingo 2026.

Entrevista exclusiva | Claro Sports | Margarita Conde

Colombia ha tenido bastantes triunfos en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Sin embargo, hay uno que ha marcado un precedente para uno de los deportes. Margarita Conde se consagró campeona en la modalidad de longboard del surf de Santo Domingo 2026.

Un deporte en el que Colombia aún no había logrado dar el golpe sobre la mesa, pero que la atleta de 30 años se encargó de poner en lo más alto del podio centroamericanos y del caribe. Claro Sports tuvo lo oportunidad de hablar en exclusiva con Margarita Conde y conocer más a profundidad la realidad del surf en Colombia.

¿Cuál es el sentimiento tras ser campeona centroamericana de surf?

“El sentimiento es de orgullo, felicidad y agradecimiento. Orgullo por ser la primera colombiana en conseguir esta medalla de oro en surf de la modalidad de Longboard. Nunca me he rendido en mis sueños, que, aunque no es una meta que me propuse el día uno que aprendí a surfear, me llena de orgullo saber todo lo que he sido capaz de aprender y superar para poder alcanzar este logro deportivo. Un logro que se traslada a lo personal porque me ha transformado como persona y me ha dejado muchísimas experiencias” afirmó Margarita Conde.

Margarita Conde gana oro en Santo Domingo. – Federación Colombiana de Surf.

“Felicidad y agradecimiento al alcanzar este objetivo. El saber que no lo conseguí sola, que detrás de mí siempre han habido seres maravillosos que me han ayudado a ser quien soy. Y que hoy Colombia tenga una mujer campeona centroamericana y del caribe en surf, me hace sentir muy agradecida con todas esas personas” complementó la atleta ‘cafetera’.

¿Cómo fue la preparación para los Juegos Centroamericanos 2026?

“La preparación fue principalmente entrenar mucha técnica de Longboard en el mar buscando la dirección de ola en sentido izquierda. Esto con el fin de simular mucho la posible rutina técnica de la competencia en las olas de Playa El Encuentro en República Dominicana. Ir al gimnasio, y prepararme psicológicamente para que mi desempeño físico se pueda ver expresado en las olas con mi tabla de surf” explicó Margarita Conde.

¿Tuvo apoyo de las organizaciones deportivas colombianas correspondientes?

“El apoyo que me dieron fue muy bien recibido, pero sabía que para conseguir el oro debía invertir más dinero. Gracias al apoyo económico con la liga de surf de Bogotá pude invertir en lo que creía que debía tener o hacer para mejorar. Así que complementaba con preparador físico, gimnasio, técnico, psicológico, energético e incluso de diversión y tiempo de calidad con amigas para que me sintiera feliz y satisfecha con todo lo que estaba haciendo” declaró la ‘tricolor’.

“Kilymandiaro a sido clave para tener la mayor cantidad de tiempo en la playa. Ya sea dando clases que también me ayuda a financiar mi carrera como también las facilidades que nos brindan. Además de sus deliciosas comidas en la playa de Pradomar en Puerto Colombia directamente frente a nuestra “cancha natural” que son las olas” afrimó Margarita Conde.

¿Qué es lo más difícil de ser surfista?

“Han sido muchas cosas, para poder surfear tenía que nadar muchísimo sobre la tabla. Las condiciones de Puerto Colombia son bastante exigentes físicamente, que aunque no son muy grandes las olas, al ser pequeñas también exige mucha velocidad y potencia en las piernas al surfear” argumentó la atleta nacida en Colombia.

“Lo siguiente creo que es el sol, este es un deporte que se hace 100 % con los rayos del sol. Pero cuando lo haces durante mucho tiempo y muchos años ciertas horas se vuelven un poco incomodas porque la piel empieza a rechazar un poco el sol aunque el agua sea fresca. Por ultimo llevar la tabla bajo el brazo cuando hay mucho viento ya que dificulta caminar y también cansa el brazo porque la tabla de Longboard es un poco más pesada que un Shortboard” señaló Margarita Conde.

¿Cómo llegó al surf?

“El entorno en el que vivo siempre han habido muchos amigos surfistas. Gracias a ellos, su disposición y ganas de enseñarme el deporte tuve la oportunidad de iniciar. A mi padre no le gustaba el deporte por eso tarde un poco más en iniciar, aunque no le gustaba por miedo a que fuera mal influenciada a arriesgar mi vida en el mar o fuera de ella. Aún así íbamos al mar a disfrutar de el constantemente y como vivo en Puerto Colombia mi familia se aseguró de que yo supiera nadar. Así que tomaba clases de natación para evitar ese miedo a que me ahogara ya sea en piscina o en el mar” reveló la colombiana.

“Recuerdo que más o menos a los 16 años fue que empecé con mucha constancia y decisión a aprender de verdad. Y fue cuando Jacques Bancelin y luego Andrés Valencia me enseñaron. Dejé de hacer skate un poco que hacia desde los 11 años para dedicarme más al surf” comentó Margarita Conde.

¿En que modalidad del surf se siente más cómoda?

“Todas me gustan, porque me enseñan una visión de la ola diferente que enriquece mi desempeño atlético y conocimiento sobre las olas y el mar. Pero una de las que más disfruto es el Longboard, que es una tabla de mas de 9 pies de largo. Me gusta porque al ser grande, flota más y me ayuda a tomar muchas olas. Para así tener más tiempo de práctica sobre las olas y divertirme independientemente si logro algún objetivo técnico o de las caídas y ¨revolcadas¨ bajo las olas también” afirmó la campeona centroamericana y del caribe.

¿Cómo descubrió que su pasión este en el surf?

“Creo que cuando estaba aprendiendo y había logrado la independencia de poder tomar las olas con mi propio cuerpo y una tabla. El saber que podía ser “libre” y estar en contacto puro con la naturaleza. Las olas, ver los amaneceres o atardeceres desde el mar, el cambio de colores y darme cuenta de lo que era capaz de hacer mi cuerpo. También el hecho de dejarme ilusionar por el día siguiente cada noche, al tener un deseo por el cual despertarme cada noche, que es entrar al mar y surfear” comentó Margarita Conde.

¿Qué mensaje le deja a Colombia?

“El mensaje principal es que seamos conscientes de nuestras acciones y cuidemos del medio ambiente. Que no arrojemos basuras en la calle que terminan en nuestros mares y contaminan nuestras aguas y paisajes naturales. Si no cuidamos nuestros mares, yo y muchas personas con muchos sueños e incluso nuestra salud se vería afectada debido a esa contaminación. También, que se den la oportunidad de practicarlo en algún momento de sus vidas y de conocer de este deporte, es muy divertido y te deja muchas enseñanzas que puedes aplicar a tu vida diaria” completó la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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