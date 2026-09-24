La paternidad de Alberto Gamero sobre Atlético Nacional: impresionante racha anima a Millonarios

El director técnico se ha vuelto experto en complicar al Verdolaga y no lo vence al mando del Embajador desde 2022.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. – Vizzor Image.

Para el duelo de este jueves, no hay dudas de que el presente de Atlético Nacional es mejor que el de Millonarios y el hecho de ser local le da cierto favoritismo al Verdolaga para quedarse con los puntos en la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Sin embargo, este es un partido distinto, en el que los anticipos valen de poco: basta con mirar lo que sucedió en la serie a partido de la Copa Sudamericana hace unos meses.

Además de lo dicho, el solo hecho de tener a Alberto Gamero como director técnico es un factor determinante, que no avoca únicamente a sus ya comprobados méritos, sino que está respaldado por las estadísticas. En el imaginario de los seguidores del fútbol colombiano ya está instalada la realidad de que el estratega es experto en complicar al Verdolaga, pero la racha que trae es realmente impresionante.

El año y medio que pasaron separados pareció complicar la imagen de ambos. Tanto Millonarios como el samario deambularon por los malos resultados y ahora que han vuelto a unir caminos están intentando regresar a los buenos momentos. La más reciente visita de Gamero a Atlético Nacional, que fue dirigiendo a Deportivo Cali, dejó derrota para el cuadro Azucarero por 2-1 en 2025. Sin embargo, ese asunto no compete a este artículo.

La estadística se basa en lo que viene sucediendo con el director técnico mientras estuvo al mando del Embajador. Acumula siete visitas al Verdolaga consecutivas sin perder con el cuadro albiazul. Para encontrar la última alegría del equipo antioqueño enfrentando este clásico en su casa y con Gamero en el banquillo contrario hay que ir hasta enero de 2022, cuando Alejandro Restrepo estaba a cargo del conjunto paisa.

Y no han sido encuentros de menor talla, pues hay dos partidos de final registrados. Uno fue el de la ida en la definición de la Liga 2023-I, que acabó sin goles y coronaría a Millonarios como campeón en la final más importante de la historia del fútbol colombiano. La otra, por la Copa Colombia de ese mismo año, el día que el árbitro Carlos Betancur se inventó descaradamente una falta de Mackalister Silva sobre Róbert Mejía para invalidar una anotación cuando la pelota ya estaba en el fondo de la red y le quitó las facultades al VAR para intervenir al asegurar que había pitado antes. Ese último mencionado dejó como ganador a Nacional por penaltis, pero cuenta como empate por el 1-1 en el tiempo reglamentario.

Los partidos del invicto consecutivo de Millonarios le han dejado un balance de tres victorias y cuatro empates. En cuanto a goles, solamente un par de registros acabaron sin celebraciones, el Embajador apuntó siete anotaciones y el Verdolaga marcó cuatro. Algo para anotar es que siempre han sido duelos cerrados en esa estadística y el cuadro bogotano no se llevó ningún triunfo por más de un gol.

Racha de Alberto Gamero sin perder con Millonarios en visita a Atlético Nacional

11.02.2024 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios | Liga, primera fase.

23.11.2023 | Atlético Nacional (5) 1-1 (4) Millonarios | Copa, final vuelta.

12.11.2023 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios | Liga, cuadrangulares.

21.06.2023 | Atlético Nacional 0-0 Millonarios | Liga, final ida.

11.03.2023 | Atlético Nacional 0-0 Millonarios | Liga, primera fase.

16.07.2022 | Atlético Nacional 1-2 Millonarios | Liga, primera fase.

31.05.2022 | Atlético Nacional 2-2 Millonarios | Liga, cuadrangulares.

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