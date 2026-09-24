¡Golpe para Pumas! Castigan a Coco Carrasquilla tras la polémica roja ante Atlas

El mediocampista panameño no estará disponible para los próximos compromisos de los universitarios

Carrasquilla, fuera casi un mes. | Imago7.

Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla recibió una suspensión que lo mantendrá fuera de actividad con Pumas de la UNAM cerca de un mes, luego de la expulsión que sufrió en el empate 1-1 ante Atlas en la Jornada 9 del Apertura 2026.

El mediocampista panameño protagonizó una de las acciones más discutidas del encuentro disputado en la cancha del Estadio Jalisco, cuando al minuto 86 dejó la pierna tras una barrida del defensor rojinegro Gaddi Aguirre. El árbitro central Óscar Mejía García determinó que la acción representó juego brusco grave y fuerza excesiva, por lo que mostró la tarjeta roja directa al futbolista universitario.

La decisión provocó reclamos por parte del cuerpo técnico de Pumas, encabezado por Esteban Solari, quien solicitó la intervención del VAR al considerar que Carrasquilla intentó retirar la pierna para evitar un contacto más fuerte.

¿Por qué suspendieron a Coco Carrasquilla y cuántos partidos se perderá con Pumas?

Después del reporte arbitral, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la sanción correspondiente para el jugador panameño de un encuentro.

El castigo también coincide con la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA, periodo en el que el futbolista fue convocado por la Selección de Panamá para disputar los encuentros internacionales ante India y Nueva Zelanda.

MÁS INFORMACIÓN: Esteban Solari cuestiona expulsión de Carrasquilla tras empate de Pumas ante Atlas

Debido a esta combinación de factores, el mediocampista estará cerca de un mes alejado de los compromisos oficiales con el conjunto auriazul perdiéndose el partido del domingo 27 de septiembre entre los universitarios y el Atlético de San Luis.

Esteban Solari cuestiona la expulsión de Carrasquilla tras el empate ante Atlas

El entrenador de Pumas, Esteban Solari, expresó su desacuerdo con la tarjeta roja mostrada al mediocampista panameño, aunque evitó responsabilizar al arbitraje por el resultado del partido. El estratega explicó que desde su posición observó que Carrasquilla intentó evitar el impacto y consideró que la acción pudo ser revisada antes de tomar una decisión definitiva.

“Yo veo que levanta el pie, estoy al lado de él y lo veo. Entonces lo que le pedí al árbitro era, por favor, que saque amarilla y espere que el VAR confirme la roja”, comentó Solari.

A pesar de su inconformidad, el técnico universitario reconoció que el silbante no tuvo una influencia determinante en el marcador final.

“Después, la verdad, ya no vale la pena. El árbitro creo que no influyó en el partido, ya está, hay que seguir adelante”, agregó.

¿Cuándo volverá Coco Carrasquilla con Pumas en la Liga MX?

Tras cumplir su suspensión en el Apertura 2026 y disputar la Fecha FIFA con Panamá, Coco Carrasquilla regresará con Pumas para la Jornada 11 del campeonato mexicano. El mediocampista estará disponible para el duelo ante Cruz Azul, uno de los compromisos más importantes para el cuadro universitario en la fase regular.

El encuentro está programado para el 11 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Carrasquilla volverá a estar a disposición del cuerpo técnico auriazul.

La ausencia del panameño representará un reto para Pumas, que tendrá que encontrar alternativas en el mediocampo mientras espera el regreso de una de sus principales figuras.

Te puede interesar