Deportes Quindío está a 90 minutos de hacer historia y conseguir el ascenso. Santiago Roa habló sobre la ilusión del equipo y el sueño de regresar a la A.

Santiago Roa, jugador del Quindío | VizzorImage.

El sueño del ascenso está cada vez más cerca para el Deportes Quindío. El conjunto de Armenia se prepara para disputar la final del Torneo BetPlay Dimayor frente a Boca Juniors de Cali, una serie decisiva que podría marcar su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano. Después de un camino lleno de retos durante la temporada, el equipo cuyabro tiene la oportunidad de conseguir un objetivo que tanto anhela su hinchada y que representa una enorme responsabilidad para el plantel.

En la antesala de este compromiso, Santiago Roa habló para Claro Sports sobre las sensaciones que se viven dentro del grupo, la preparación mental para afrontar una final de esta magnitud y las fortalezas que han llevado al equipo hasta esta instancia. El futbolista también reconoció lo que significaría conseguir el ascenso con una institución histórica y dejó un mensaje para los aficionados que llevan tanto tiempo esperando el regreso del Quindío a la primera división.¿Cómo se vive dentro del grupo esta responsabilidad y qué significa tener esa oportunidad tan cerca?

¿Cómo se vive dentro del grupo esta responsabilidad y qué significa tener esa oportunidad tan cerca?

“Esta final es algo muy bonito. Creo que es lo que uno siempre sueña: estar en las finales, poder ganarlas y conseguir el objetivo. Es lo que uno siempre anhela, estar presente en proyectos tan hermosos.

Como tú dices, tenemos una responsabilidad grande. Es algo que todos queremos desde que comenzamos el año. Antes se nos escapó la posibilidad de llegar a la final, pero ahora ya estamos aquí y queremos hacer historia en este club. Ganando esta última final, estaríamos ascendiendo, y creo que eso es lo más hermoso. Es lo que más nos llena de responsabilidad: estamos a 90 minutos de hacer historia”.

¿Cómo se prepara el equipo para manejar la presión y la ansiedad de jugarse el ascenso en una serie tan decisiva?

“Creo que el aspecto mental es lo más importante en este momento. Cuidar la parte mental y estar enfocados en lo que uno está haciendo bien es vital, incluso más que lo físico. Ya venimos con una carga de muchos partidos, entrenamientos y una serie de compromisos repetitivos. Creo que en este momento no se trata tanto de aprender de eso, sino de estar fuertes mentalmente.

Hay que afrontar este momento de la mejor manera, saber que tenemos una responsabilidad y disfrutar de esta oportunidad tan hermosa, pero siempre de la mano de esa responsabilidad”.

¿Cuáles consideras que han sido las principales fortalezas de este Deportes Quindío para llegar hasta la final y qué aspectos deberán cuidar especialmente del rival?

“Creo que las principales fortalezas han sido la unión y también un poco la experiencia que tenemos. Otra fortaleza ha sido aprender de los errores. Tuvimos un semestre en el que, de pronto, no tuvimos la misma facilidad que en el primero, pero aprendimos de los errores que cometimos durante el torneo.

Fuimos corrigiendo sobre el camino y creo que eso fue lo que más nos ayudó en estos últimos partidos: no cometer errores que veníamos cometiendo anteriormente. Se trata de aceptar los errores, mejorar lo que hay que mejorar y hacerse cargo de ellos para no volver a cometerlos”.

¿Sientes que esta es la oportunidad más importante de tu carrera hasta ahora y qué estás dispuesto a hacer para que el Deportes Quindío vuelva a ser equipo de primera división?

“Sí, claro. Es una oportunidad muy bonita porque, gracias a Dios, estamos a las puertas de hacer historia en un club que también tiene una gran historia, una gran hinchada y que representa a una hermosa ciudad.

Es algo que uno no sabe cuándo se pueda volver a repetir. Ya estamos acá, en este momento, y tenemos que disfrutarlo. Creo que es lo más bonito de mi carrera hasta ahora, por la ciudad y por el equipo en el que estamos. Hacer historia con un equipo tan grande sería algo muy hermoso”.

Si consiguen el ascenso, ¿qué significaría para tu carrera profesional y qué mensaje les enviarías a los hinchas del Deportes Quindío que llevan tanto tiempo esperando volver a ver al equipo en la máxima categoría?

“Significaría demasiado. Como te digo, es una gran ciudad y un gran equipo, de los grandes de Colombia. Lastimosamente, llevamos mucho tiempo en el torneo de la B, pero estamos a 90 minutos de poder estar donde todo el mundo quiere ver al Quindío: en la primera división. Creo que sería algo muy hermoso para mi carrera estar en un gran equipo, en el lugar donde tiene que estar.

Si Dios me lo permite, espero que el sábado podamos plasmarlo. A los hinchas les digo que nunca pierdan la fe. Creo que eso es lo más importante. Los que hemos estado acá sabemos que no se puede perder la fe. En el primer semestre no se pudo conseguir el título, pero ahora estamos a 90 minutos de hacer historia y de lograr algo hermoso.

Lo primordial es no perder la fe, estar de la mano de Dios, porque Él lo hace posible. Que nos acompañen el sábado para terminar esta linda etapa de la mejor manera, si Dios me lo permite”.

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