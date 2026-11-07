Miguel Herrera estalla contra el arbitraje tras la derrota del Atlante: “Ni siquiera la fueron a ver”

El entrenador del Atlante cuestionó las decisiones arbitrales tras la derrota 2-1 ante Santos y reconoció la falta de contundencia de su equipo

Miguel Herrera expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales después de la derrota 2-1 del Atlante frente a Santos en el Estadio Azteca. El entrenador consideró que su equipo generó oportunidades para conseguir otro resultado, incluso después de quedarse con diez futbolistas, y cuestionó el criterio utilizado en una expulsión y en una jugada dentro del área que, desde su perspectiva, debió sancionarse como penal.

En conferencia de prensa, el entrenador del Atlante manifestó su desacuerdo con las decisiones que marcaron el desarrollo del encuentro. Herrera sostuvo que existieron diferencias en la interpretación de acciones similares a las que su equipo había enfrentado durante el campeonato.

“Lo que nos ha pasado en el torneo. El equipo que jugó al fútbol y el que intentó hacer los goles fue el Atlante. Hasta que recibimos el gol. También nos falta un poquito de viveza. El jugador recibe un golpe y se queda tirado, el árbitro lo saca y es un minuto afuera. En lo que entra y se acomoda el equipo, recibimos el gol”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: El simulador de la Liguilla de la Liga MX

El técnico también reclamó una acción dentro del área de Santos y la comparó con una decisión arbitral que perjudicó al Atlante en su enfrentamiento contra Pumas.

“Tuvimos cinco oportunidades claras de gol y un penal que no se marcó, porque ese mismo penal se marcó contra Pumas al minuto dos y fue penal de expulsión. No se les olvide. Fue la misma jugada, la mismita. Esa fue penal y fue expulsión. Esta ni siquiera la fueron a ver. Ni siquiera la fueron a ver”, declaró.

Respecto a la expulsión sufrida por su equipo, Herrera consideró que la posición de los defensores debía tomarse en cuenta para determinar si se trataba de una oportunidad manifiesta de gol.

“Si ven la jugada, Nico va cerrando por el otro lado. Son dos jugadores que se enredan. No digo que no sea falta, que se enredan porque al final de cuentas terminan tirados los dos en el suelo chocando. Es falta completamente. Jugada de gol, no es jugada manifiesta de gol, que esa es la expulsión. Último hombre, esa palabra ya dejó de existir. Es jugada manifiesta de gol. Vean la toma abierta, Nico va cerrando por el otro lado. Entonces te condicionan”, añadió.

Miguel Herrera reconoce que al Atlante le faltó un delantero

Al analizar el rendimiento del equipo durante el campeonato, Herrera defendió la propuesta futbolística que desarrollaron sus jugadores, aunque aceptó que la falta de goles terminó por afectar su posición en la clasificación.

“Creo que encontramos la forma de jugar al fútbol. Con un hombre menos fuimos superiores a Santos. Muy, muy superiores. Porque sí nos tiramos atrás cuando ellos tenían la pelota, porque teníamos un hombre menos, no podíamos agarrar espacios, pero tuvimos cinco oportunidades claras de gol, cinco antes de recibir un gol”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: Así va la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

El entrenador recordó las ocasiones que su equipo desperdició durante el encuentro y explicó que generar oportunidades no fue suficiente para conseguir los resultados que necesitaban. “El poste, el portero, la fallamos, el rebote, este penal que no se marca, pero son jugadas donde va un jugador de nosotros solo frente al arco. Hay que lograr tener esa posibilidad. Entonces, el volumen de juego a mí me gusta, lo que hacen los muchachos. Claro, nos faltó la contundencia”, afirmó.

Herrera también retomó la búsqueda de un atacante durante el periodo de transferencias y reconoció que el plantel terminó el torneo sin cubrir esa posición.

“Que nos faltó. Sí, nos faltó un delantero, lo dijimos todo el tiempo, pero bueno, pues es parte de lo que éramos y con lo que teníamos teníamos que competir y creo que competimos de igual a igual contra todos”, comentó. “Nos faltó contundencia. Sí, también nos faltó contundencia para poder tener un equipo que estuviera más arriba en la tabla. Desafortunadamente no la tuvimos y esto no es de hubiera o lo hubiera hecho. No lo hicimos, estamos donde estamos”, agregó.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Martín Sarrafiore y la Selección Mexicana?

Durante la conferencia, Herrera también fue cuestionado sobre la situación de Martín Sarrafiore, quien cuenta con ascendencia mexicana por parte de su madre, y la posibilidad de que pueda ser considerado por la Selección Mexicana.

El entrenador aclaró la condición del futbolista y destacó lo que ha aportado al Atlante durante la temporada.

“Para nosotros ha sido un gran jugador. Claro que ha sido un gran jugador. Es mexicano, no es naturalizado, es mexicano porque su madre es mexicana. Él va a tomar la decisión, así lo comentó, no sé si lo vayan a hacer, de hacerse mexicano por pasaporte, sacar su pasaporte mexicano, reitero, porque es como los mexicoamericanos, nada más que este es argentino-mexicano, es mexicano”, explicó.

Herrera evitó confirmar algún acercamiento con Rafael Márquez o una posible convocatoria al representativo nacional, pero reiteró su valoración sobre el mediocampista. “Entonces, ya después, si va a haber otra situación… Para nosotros ha sido muy buen jugador. Apostamos a un jugador importante y creo que le dimos bien”, señaló.

Miguel Herrera hace un balance del Atlante y prepara refuerzos para el siguiente torneo

Con una jornada pendiente para concluir la fase regular, Herrera analizó el desempeño de su equipo como local y reconoció que los resultados no correspondieron con las oportunidades generadas a lo largo del campeonato.

“No, regular, de regular a bueno, porque reitero, a mí el funcionamiento y el volumen de juego me agradan. A pesar de que armamos un equipo de cero, de que los muchachos se fueron conociendo, desde la fecha dos empezamos a plasmar lo que queríamos hacer. Partidos donde teníamos la suerte de meter la pelota y otros donde no”, expresó.

El entrenador señaló que la falta de definición y algunas desatenciones defensivas fueron factores que impidieron sumar más puntos. “Creo que el balance es que nos faltó la contundencia y puedo revisar con cualquiera, sentarme a ver todos los partidos. En todos los partidos tuvimos oportunidades de gol y no las concretamos, y eso obviamente se refleja en el marcador cuando también atrás no te vuelves tan sólido”, comentó.

Finalmente, confirmó que la planificación del siguiente torneo ya comenzó y que trabaja junto con la directiva para identificar las posiciones que necesitan incorporaciones. “Sí, buscaremos ir solidificando al equipo, reforzando en las partes donde el equipo no ha tenido la fortuna de tener la gente en competencia. Tendremos que buscar gente. Ya estamos sentándonos con la directiva, con Jorge, que es el director deportivo, para empezar a buscar los refuerzos que este equipo necesita para fortalecernos más”, aseguró.

Herrera cerró su análisis con una reflexión sobre la diferencia entre el funcionamiento que percibe en el Atlante y los resultados obtenidos durante la temporada. “Reitero, porque tú lo dijiste, el volumen de juego es muy bueno, pero si no ganas no sirve de nada”, concluyó.