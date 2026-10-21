Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 20 de octubre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 20 de octubre.

Resultados en las loterías de Colombia | Chat GPT.

Nuevo día, nueva jornada y nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas. Los juegos de azar no dan tregua y nuevamente tiene a todos sus participantes en vilo de saber si son o no unos de los grandes ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para los sorteos del martes 20 de octubre.

Lotería de Cruz Roja

Sorteo: 3176

3176 Serie: 156

156 Número ganador: 8572

8572 Premio mayor: $11.800 pesos colombianos

Lotería de Huila

Sorteo: 4777

4777 Serie: 006

006 Número ganador: 8852

8852 Premio mayor: $2.000 pesos colombianos

Resultados de chances, hoy 20 de octubre

Dorado: Mañana 8369 – La 5ta 2 – Tarde 1618 – La 5ta 1 – Noche 8367 – La 5ta 9

Mañana 8369 – La 5ta 2 – Tarde 1618 – La 5ta 1 – Noche 8367 – La 5ta 9 Culona: Día 532 – Noche 3938

Día 532 – Noche 3938 Astro Sol: 2209 – Signo Acuario

2209 – Signo Acuario Astro Luna: 7534 – Signo Leo

7534 – Signo Leo Pijao de Oro: 4762 – La 5ta 2

4762 – La 5ta 2 Paisita: Día 2720 – La 5ta 7 – Noche 2442 – León

Día 2720 – La 5ta 7 – Noche 2442 – León Chontico: Día 0164 – La 5ta 0 – Noche 3636 – La 5ta 8

Día 0164 – La 5ta 0 – Noche 3636 – La 5ta 8 Cafeterito: Tarde 0296 – La 5ta 7 – Noche 7701 – La 5ta 4

Tarde 0296 – La 5ta 7 – Noche 7701 – La 5ta 4 Sinuano: Día 5388 – La 5ta 6 – Noche 3247 – La 5ta 8

Día 5388 – La 5ta 6 – Noche 3247 – La 5ta 8 Cash Three: Día 859 – Noche 556

Día 859 – Noche 556 Play Four: Día 6800 – Noche 1817

Día 6800 – Noche 1817 Samán: Día 4324

Día 4324 Caribeña: Día 0650 – La 5ta 1 – Noche 5888 – La 5ta 6

Día 0650 – La 5ta 1 – Noche 5888 – La 5ta 6 Motilón: Tarde 9895 – La 5ta 0 – Noche 8423 – La 5ta 3

Tarde 9895 – La 5ta 0 – Noche 8423 – La 5ta 3 Fantástica: Día 8278 – La 5ta 3 – Noche 4437 – La 5ta 3

Día 8278 – La 5ta 3 – Noche 4437 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 0146 – La 5ta 8 – Tarde 3306 – La 5ta 0

Día 0146 – La 5ta 8 – Tarde 3306 – La 5ta 0 Evening: 0451

0451 Win 4: 7102

Procedimiento para cobrar premios de loterías

Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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