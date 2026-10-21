Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 20 de octubre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 20 de octubre.
Nuevo día, nueva jornada y nuevos sorteos en las loterías y chances colombianas. Los juegos de azar no dan tregua y nuevamente tiene a todos sus participantes en vilo de saber si son o no unos de los grandes ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles para los sorteos del martes 20 de octubre.
Lotería de Cruz Roja
- Sorteo: 3176
- Serie: 156
- Número ganador: 8572
- Premio mayor: $11.800 pesos colombianos
Lotería de Huila
- Sorteo: 4777
- Serie: 006
- Número ganador: 8852
- Premio mayor: $2.000 pesos colombianos
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Resultados de chances, hoy 20 de octubre
- Dorado: Mañana 8369 – La 5ta 2 – Tarde 1618 – La 5ta 1 – Noche 8367 – La 5ta 9
- Culona: Día 532 – Noche 3938
- Astro Sol: 2209 – Signo Acuario
- Astro Luna: 7534 – Signo Leo
- Pijao de Oro: 4762 – La 5ta 2
- Paisita: Día 2720 – La 5ta 7 – Noche 2442 – León
- Chontico: Día 0164 – La 5ta 0 – Noche 3636 – La 5ta 8
- Cafeterito: Tarde 0296 – La 5ta 7 – Noche 7701 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 5388 – La 5ta 6 – Noche 3247 – La 5ta 8
- Cash Three: Día 859 – Noche 556
- Play Four: Día 6800 – Noche 1817
- Samán: Día 4324
- Caribeña: Día 0650 – La 5ta 1 – Noche 5888 – La 5ta 6
- Motilón: Tarde 9895 – La 5ta 0 – Noche 8423 – La 5ta 3
- Fantástica: Día 8278 – La 5ta 3 – Noche 4437 – La 5ta 3
- Antioqueñita: Día 0146 – La 5ta 8 – Tarde 3306 – La 5ta 0
- Evening: 0451
- Win 4: 7102
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Procedimiento para cobrar premios de loterías
Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.