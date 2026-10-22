¿Puede el FPC jugarse fuera de Colombia por las polémicas en los estadios? Ya hay antecedentes

Varios equipos de Colombia ya han tenido que ejercer su localía tanto en torneos nacionales como internacionales a lo largo de toda la historia.

Estadio Nemesio Camacho El Campín | Alcaldía de Bogotá.

El Fútbol Profesional Colombiano se ha pasado de polémica en polémica en este segundo semestre del 2026. Uno de los grandes temas que ha salido a relucir es el mal estado de los terrenos de juego y el uso de los estadio más importantes de Colombia para otras actividades no deportivas.

Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, son los equipos que más se han visto afectado por esta contingencia en Colombia. De hecho, no solamente lo han sufrido a nivel masculino, sino que también ha sido noticia en el fútbol femenino.

Las soluciones al conflicto de fechas por conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín ha sido reprogramar partidos, aplazarlos o llevarlos con un menor aforo para los hinchas. Ahora bien, hace algún tiempo ya estas situaciones extra futbolísticas se habían tomado el Fútbol Profesional Colombiano y la decisión fue sacar el balompié nacional del país.

Varios equipos del FPC tuvieron que mudarse a Venezuela

El 29 de agosto de 1999, Independiente Santa Fe tuvo que hacer las veces de local en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. La ciudad de Táchira en Venezuela acogió al club ‘cardenal’ para disputar su partido correspondiente por la liga colombiana ante el Deportivo Cali. La directiva de los ‘leones’ tomó la decisión de trasladar su localía para este juego por la décima fecha del torneo local al país vecino debido a una sanción impuesta al Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Está misma situación ocurrió un 5 de febrero de 2006. Cúcuta Deportivo se mudó al Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal para enfrentar a Atlético Nacional. El partido terminó con victoria ‘motilona’, pero lo más llamativo es que hubo más de 20 mil espectadores en dicho cotejo.

Ese juego no solamente pasó a la historia por haberse disputado fuera de Colombia, sino que también fue el debut como profesional de David Ospina. Nuevamente, la razón para que Táchira acogiera este partido fue una suspensión del Estadio General Santander por el mal comportamiento de los hinchas cucuteños en lo que significó el ascenso a Primera División.

Localías por fuera de Colombia de equipos del FPC en Copa Libertadores

En 1991 la Conmebol tomó la decisión de suspender todos los partidos internacionales que tuvieran que jugar en Colombia. Dicho esto, América de Cali y Atlético Nacional tuvieron que salir a buscar nuevas sede para ejercer sus localías en el torneo más importante de clubes de América. San Cristóbal, Venezuela y Miami, Estados Unidos, fueron las ciudades que albergaron a los equipos colombianos en esa edición de la Copa Libertadores.

Así mismo, mientras la pandemia se seguía tomado todo el globo terráqueo, Independiente Santa Fe tuvo que jugar sus partidos por Copa Libertadores ante River Plate en Asunción, Paraguay y Junior de Barranquilla en Ambato, Ecuador. Esto debido a estallido social y paro nacional en el año 2021 en Colombia.

Misma época en el que el Deportes Tolima también sufrió la situación en Colombia. En esta oportunidad el juego fue ante RB Bragantino de Brasil por Copa Sudamericana y se tuvo que disputar en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, Venezuela. También ante Emelec de Ecuador tuvo que hacer su localía en Lima, Perú.

Te puede interesar: