Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 19 de octubre de 2026

Los sorteos de este lunes dejaron grandes emociones por todo el país con los premios mayores, los secos y los chances.

Lotería de Cundinamarca.

Nada más con iniciar la semana, la actividad de los juegos de azar en Colombia pone la emoción en alto. Este lunes, se realizaron los sorteos de dos de las loterías principales más importantes del país, con toda la emoción de la posibilidad de enormes premios mayores y una variedad muy interesante de secos. Además, los acostumbrados chances diarios dejaron ganadores por todo el país.

Lotería de Cundinamarca

Resultados. – Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Tolima

Resultados. – Lotería de Tolima. Resultados. – Lotería de Tolima.

Resultados de chances

Dorado Noche: 8900-0

8900-0 Astro Luna: 1168 – Virgo

1168 – Virgo Pick 4: 1455

1455 Pick 3: 069

069 Caribeña Noche: 8209-3

8209-3 Sinuano Noche: 4523-1

4523-1 Cafeterito Noche: 3784-3

3784-3 Motilón Noche: 0811-5

0811-5 Fantástica Noche: 7026-9

7026-9 Culona Noche: 3232

3232 Chontico Noche: 5399-1

5399-1 Paisita Noche: 6531

Procedimiento para cobrar premios de loterías

Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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