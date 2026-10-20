Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 19 de octubre de 2026
Los sorteos de este lunes dejaron grandes emociones por todo el país con los premios mayores, los secos y los chances.
Nada más con iniciar la semana, la actividad de los juegos de azar en Colombia pone la emoción en alto. Este lunes, se realizaron los sorteos de dos de las loterías principales más importantes del país, con toda la emoción de la posibilidad de enormes premios mayores y una variedad muy interesante de secos. Además, los acostumbrados chances diarios dejaron ganadores por todo el país.
Lotería de Cundinamarca
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Lotería de Tolima
Resultados de chances
- Dorado Noche: 8900-0
- Astro Luna: 1168 – Virgo
- Pick 4: 1455
- Pick 3: 069
- Caribeña Noche: 8209-3
- Sinuano Noche: 4523-1
- Cafeterito Noche: 3784-3
- Motilón Noche: 0811-5
- Fantástica Noche: 7026-9
- Culona Noche: 3232
- Chontico Noche: 5399-1
- Paisita Noche: 6531
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Procedimiento para cobrar premios de loterías
Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.