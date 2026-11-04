Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 3 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, después de un fructífero puente festivo, retornaron los sorteos de varias de las principales loterías en el territorio nacional, y ni se diga los chances que juegan a diario. En este caso, a través de Claro Sports consulte cuáles fueron los más recientes resultados.
Lotería del Huila
- Sorteo: 4780
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número ganador: 6639
- Serie: 167
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3178
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 8607
- Serie: 153
- Despachado a: Bogotá.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4827
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 9251
- Serie: 149
- Despachado a: Medellín.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4194
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 8708
- Serie: 133
- Despachado a: Ibagué.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 4949 – 2
- Dorado Tarde: 7718 – 6
- Dorado Noche: 7144 – 7
- Culona Día: 3615
- Culona Noche: 3431
- Astro Sol: 6566 – Tauro.
- Astro Luna: 6991 – Géminis.
- Pijao de Oro: 1076 – 8
- Paisita Día: 2158 – 6
- Paisita Noche: 8342 – León.
- Chontico Día: 6717 – 5
- Chontico Noche: 2563 – 2
- Cafeterito Tarde: 0597 – 0
- Cafeterito Noche: 2329 – 5
- Sinuano Día: 5610 – 1
- Sinuano Noche: 9981 – 4
- Cash Three Día: 464
- Cash Three Noche: 701
- Play Four Día: 6734
- Play Four Noche: 5363
- Samán Día: 9376
- Caribeña Día: 3751 – 8
- Caribeña Noche: 8910 – 6
- Motilón Tarde: 4967 – 2
- Motilón Noche: 3423 – 4
- Fantástica Día: 9895 – 2
- Fantástica Noche: 6943 – 2
- Antioqueñita Día: 4172 – 2
- Antioqueñita Tarde: 8640 – 0
- Evening: 7681
- Win 4: 1513