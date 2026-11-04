Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 3 de noviembre.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, después de un fructífero puente festivo, retornaron los sorteos de varias de las principales loterías en el territorio nacional, y ni se diga los chances que juegan a diario. En este caso, a través de Claro Sports consulte cuáles fueron los más recientes resultados.

Lotería del Huila

  • Sorteo: 4780
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número ganador: 6639
  • Serie: 167
Lotería del Huila
Lotería del Huila el 3 de noviembre

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3178
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 8607
  • Serie: 153
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja el 3 de noviembre

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4827
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 9251
  • Serie: 149
  • Despachado a: Medellín.
Lotería de Cundinamarca el 3 de noviembre
Lotería de Cundinamarca el 3 de noviembre

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4194
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 8708
  • Serie: 133
  • Despachado a: Ibagué.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima el 3 de noviembre

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 4949 – 2
  • Dorado Tarde: 7718 – 6
  • Dorado Noche: 7144 – 7
  • Culona Día: 3615
  • Culona Noche: 3431
  • Astro Sol: 6566 – Tauro.
  • Astro Luna: 6991 – Géminis.
  • Pijao de Oro: 1076 – 8
  • Paisita Día: 2158 – 6
  • Paisita Noche: 8342 – León.
  • Chontico Día: 6717 – 5
  • Chontico Noche: 2563 – 2
  • Cafeterito Tarde: 0597 – 0
  • Cafeterito Noche: 2329 – 5
  • Sinuano Día: 5610 – 1
  • Sinuano Noche: 9981 – 4
  • Cash Three Día: 464
  • Cash Three Noche: 701
  • Play Four Día: 6734
  • Play Four Noche: 5363
  • Samán Día: 9376
  • Caribeña Día: 3751 – 8
  • Caribeña Noche: 8910 – 6
  • Motilón Tarde: 4967 – 2
  • Motilón Noche: 3423 – 4
  • Fantástica Día: 9895 – 2
  • Fantástica Noche: 6943 – 2
  • Antioqueñita Día: 4172 – 2
  • Antioqueñita Tarde: 8640 – 0
  • Evening: 7681
  • Win 4: 1513

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