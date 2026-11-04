Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 3 de noviembre.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, después de un fructífero puente festivo, retornaron los sorteos de varias de las principales loterías en el territorio nacional, y ni se diga los chances que juegan a diario. En este caso, a través de Claro Sports consulte cuáles fueron los más recientes resultados.

Lotería del Huila

Sorteo: 4780

4780 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número ganador: 6639

6639 Serie: 167

Lotería del Huila el 3 de noviembre

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3178

3178 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 8607

8607 Serie: 153

153 Despachado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 3 de noviembre

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4827

4827 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 9251

9251 Serie: 149

149 Despachado a: Medellín.

Lotería de Cundinamarca el 3 de noviembre

Lotería del Tolima

Sorteo: 4194

4194 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 8708

8708 Serie: 133

133 Despachado a: Ibagué.

Lotería del Tolima el 3 de noviembre

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 4949 – 2

4949 – 2 Dorado Tarde: 7718 – 6

7718 – 6 Dorado Noche: 7144 – 7

7144 – 7 Culona Día: 3615

3615 Culona Noche: 3431

3431 Astro Sol: 6566 – Tauro.

6566 – Tauro. Astro Luna: 6991 – Géminis.

6991 – Géminis. Pijao de Oro: 1076 – 8

1076 – 8 Paisita Día: 2158 – 6

2158 – 6 Paisita Noche: 8342 – León.

8342 – León. Chontico Día: 6717 – 5

6717 – 5 Chontico Noche: 2563 – 2

2563 – 2 Cafeterito Tarde: 0597 – 0

0597 – 0 Cafeterito Noche: 2329 – 5

2329 – 5 Sinuano Día: 5610 – 1

5610 – 1 Sinuano Noche: 9981 – 4

9981 – 4 Cash Three Día: 464

464 Cash Three Noche: 701

701 Play Four Día: 6734

6734 Play Four Noche: 5363

5363 Samán Día: 9376

9376 Caribeña Día: 3751 – 8

3751 – 8 Caribeña Noche: 8910 – 6

8910 – 6 Motilón Tarde: 4967 – 2

4967 – 2 Motilón Noche: 3423 – 4

3423 – 4 Fantástica Día: 9895 – 2

9895 – 2 Fantástica Noche: 6943 – 2

6943 – 2 Antioqueñita Día: 4172 – 2

4172 – 2 Antioqueñita Tarde: 8640 – 0

8640 – 0 Evening: 7681

7681 Win 4: 1513

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