Santiago Sandoval, el revulsivo de México ante Jamaica: por qué debería ser titular en Monterrey

El jugador de Chivas mejoró el ataque del Tri con una asistencia y un penal provocado, una actuación que abre el debate sobre si debe salir de inicio ante los jamaiquinos en el partido de vuelta

El joven volante fue un revulsivo importante para Márquez | Claro Sports

Santiago Sandoval se convirtió en una de las principales respuestas ofensivas de la Selección Mexicana durante la derrota 3-2 ante Jamaica, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El futbolista de Chivas ingresó cuando México perdía por tres goles y tuvo participación directa en las dos anotaciones que mantienen abierta la eliminatoria. Su actuación plantea una pregunta para Rafael Márquez: ¿debe formar parte del once titular en Monterrey?

Los movimientos del entrenador mexicano modificaron el funcionamiento colectivo en los últimos 26 minutos del tiempo reglamentario. Al 64′, Sandoval sustituyó a Luis Romo y Kevin Álvarez ocupó el lugar de César Montes. Siete minutos después llegaron Alexis Vega y Jesús ‘Tecatito’ Corona, quienes reemplazaron a Roberto Alvarado y Santiago Gimenez. México pasó de tener dificultades para conectar sus líneas a generar oportunidades dentro del área jamaicana, aunque la reacción no alcanzó para evitar la derrota.

Las estadísticas individuales permiten dimensionar su intervención, pero no explican por completo su influencia. Sandoval registró una asistencia, provocó un penalti y realizó un remate que estuvo cerca de convertirse en el empate al minuto 88. Más allá de los números, su principal aportación fue ofrecer soluciones ofensivas en espacios donde el Tricolor había perdido continuidad.

¿Qué cambió en México con Santiago Sandoval?

El once inicial de Rafael Márquez presentó un mediocampo integrado por Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora, con Roberto Alvarado, Santiago Gimenez y Julián Quiñones como opciones ofensivas. La presencia de Lira y Romo ofrecía una estructura orientada a la circulación y al equilibrio, pero México tuvo dificultades para convertir su posesión en ventajas cerca de la portería rival. El problema no fue únicamente tener el balón, sino encontrar conexiones capaces de superar las líneas defensivas de Jamaica.

La entrada de Sandoval modificó las características del mediocampo mexicano. A diferencia de Romo, cuyo perfil está más relacionado con la organización y la cobertura de espacios, el juvenil ofreció una alternativa para recibir cerca del área, combinar con Mora y atacar los intervalos de la defensa. Su movilidad permitió sumar un receptor en posiciones adelantadas, una solución que redujo la dependencia de las acciones individuales de Quiñones y del propio Mora.

La primera muestra apareció al minuto 70. Sandoval encontró a Gilberto Mora con un pase que terminó en el disparo del 3-1, una acción que reflejó la importancia de conectar a los futbolistas creativos en zonas de definición. Su intervención no se limitó a entregar el balón: aportó una opción de asociación cerca del área y facilitó que Mora recibiera en condiciones de finalizar la jugada, sin necesidad de conducir desde posiciones más retrasadas.

La segunda acción determinante llegó al minuto 78. Alexis Vega conectó con Mora, cuyo intento fue detenido por Jahmali Waite. Sandoval interpretó la trayectoria del rebote, llegó al balón dentro del área y recibió una falta de Ronaldo Webster. Julián Quiñones convirtió el penalti al 81′ para establecer el 3-2. La jugada destacó una característica que México necesitaba: la presencia de un futbolista capaz de atacar segundas jugadas y convertir una oportunidad inconclusa en otra posibilidad de gol.

Sin embargo, la mejoría no puede atribuirse exclusivamente a Sandoval. Kevin Álvarez ofreció otra opción de profundidad por derecha y los ingresos de Vega y Corona ampliaron las alternativas de ataque. Además, Jamaica redujo su iniciativa ofensiva para proteger la ventaja. México terminó con aproximadamente el 69% de posesión y 17 remates. La diferencia estuvo en la capacidad de transformar el dominio territorial en acciones de peligro, especialmente después de los ajustes de Márquez.

MÁS INFORMACIÓN: Rafael Márquez culpa a los errores defensivos y el estado de la cancha por derrota ante Jamaica

¿Sandoval debe ser titular por Luis Romo o Santiago Gimenez ante Jamaica?

Luis Romo aparece como el reemplazo más natural para incorporar a Santiago Sandoval desde el inicio. Ambos pueden desempeñarse en el mediocampo, aunque sus funciones son distintas. Romo aporta equilibrio, apoyo en la salida y coberturas defensivas; Sandoval ofrece mayor orientación hacia el ataque y la posibilidad de ocupar espacios cercanos a los delanteros. Con Erik Lira como principal referencia de contención, Márquez podría utilizar a Sandoval como interior ofensivo y mantener a Mora en posiciones de creación.

La comparación también abre un escenario que involucra a Santiago Gimenez. El delantero tuvo una oportunidad de gol cuando el marcador permanecía empatado, pero no consiguió aprovecharla, una situación que Márquez identificó como determinante. Su salida al minuto 71 permitió modificar la distribución ofensiva, con Quiñones en una posición más adelantada. Sandoval no representa un sustituto directo de Gimenez como centrodelantero, pero su titularidad podría facilitar un ataque con mayor movilidad si Quiñones asume la función de nueve.

Esa alternativa permitiría conservar a Romo y Lira en la base del mediocampo y utilizar a Sandoval en la línea de tres futbolistas por detrás de Quiñones, junto con Mora y otro extremo. México ganaría presencia entre líneas sin renunciar al doble pivote, aunque perdería la referencia de un delantero especializado en ocupar a los centrales. La decisión dependería del tipo de ataque que Márquez pretenda desarrollar ante una Jamaica que podría apostar por un bloque defensivo más compacto.

La principal advertencia está en el equilibrio del equipo. Sandoval ingresó cuando México necesitaba arriesgar y Jamaica ya tenía tres goles de ventaja. Ese contexto favoreció una propuesta ofensiva, pero no garantiza que el mismo funcionamiento pueda mantenerse durante 90 minutos. Su inclusión por Romo exigiría mayores responsabilidades defensivas para Lira, además de coberturas oportunas ante las transiciones jamaicanas. La selección no puede resolver sus problemas ofensivos a costa de repetir las desatenciones que provocaron la derrota en Kingston.

Sandoval tiene argumentos futbolísticos para iniciar el partido de vuelta del martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey. Su desempeño demostró capacidad para asociarse, interpretar espacios, atacar rebotes y participar en acciones decisivas. La opción más directa sería incorporarlo por Romo, con ajustes para conservar la protección defensiva; otra posibilidad consiste en adelantar a Quiñones y modificar el ataque sin Gimenez. Más que premiar una actuación individual, Márquez debe determinar si las soluciones que encontró con Sandoval pueden convertirse en una propuesta colectiva desde el primer minuto.