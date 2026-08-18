Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 17 de agosto de 2026

Consulte los números ganadores de los chances jugados el 19 de agosto, esto a lo largo de todo el territorio nacional.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 17 de agosto de 2026.

Los colombianos volvieron a disfrutar de un puente festivo, algo que volverá a suceder hasta el mes de octubre. Algunos aprovecharon para seguir donando, mientras que otros para descansar y pasar tiempo con los suyos. Una actividad que no para son los juegos de azar como los chances, razón por la cual en Claro Sports le informamos sobre los resultados más recientes.

Resultados de los chances hoy, 17 de agosto de 2026

Dorado: Noche 0776 – La 5ta 0

Noche 0776 – La 5ta 0 Culona: Día 7939 – Noche 1197

Día 7939 – Noche 1197 Astro Luna: 5352 – Signo Virgo

5352 – Signo Virgo Pijao de Oro: 0291 – La 5ta 4

0291 – La 5ta 4 Paisita: Día 1745 – La 5ta 6 – Noche 8930

Día 1745 – La 5ta 6 – Noche 8930 Chontico: Día 9241 – La 5ta 3 – Noche 2970 – La 5ta 5

Día 9241 – La 5ta 3 – Noche 2970 – La 5ta 5 Cafeterito: Noche 7037 – La 5ta 7

Noche 7037 – La 5ta 7 Sinuano: Día 4699 – La 5ta 5 – Noche 4336

Día 4699 – La 5ta 5 – Noche 4336 Cash Three: Día 022 – Noche 766

Día 022 – Noche 766 Play Four: Día 3067 – Noche 3340

Día 3067 – Noche 3340 Samán: Día 5537

Día 5537 Caribeña: Día 6281 – La 5ta 4 – Noche 3036

Día 6281 – La 5ta 4 – Noche 3036 Motilón: Tarde 5643 – La 5ta 4 – Noche 5530 – La 5ta 3

Tarde 5643 – La 5ta 4 – Noche 5530 – La 5ta 3 Fantástica: Noche 1775 – La 5ta 7

Noche 1775 – La 5ta 7 Antioqueñita: Día 9536 – La 5ta 8 – Tarde 0007 – La 5ta 5

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