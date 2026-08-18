Deportes Tolima vs Independiente del Valle, el primer juego después de la tragedia en Colombia

Ocho días después del devastador terremoto, el ‘Pijao’ y los ecuatorianos marcan el regreso del fútbol al país.

Deportes Tolima | Vizzor

El fútbol oficialmente se reanuda en Colombia. La Copa Libertadores cierra los enfrentamientos de ida con el duelo entre Tolima e Independiente del Valle, uno de los más llamativos por tener al único sobreviviente del FPC en la máxima cita continental. Sin mucho por festejar en el país, la reactivación del deporte se dará gradualmente en los próximos días a partir de este enfrentamiento.

Previo al Santa Fe vs River Plate del que muchos hablan, primero Tolima buscará sacar ventaja en el juego más importante del semestre. Así lo han catalogado desde territorio ‘Pijao’, pues avanzar de ronda ha sido el principal reto para Sebastián Oliveros en su reciente llegada al timón del equipo. Del otro lado llega uno de los buenos proyectos deportivos del continente.

Lógicamente, la escuadra tolimense llega sin mayor ritmo de competencia. Su última cita fue disputada hace casi diez días, en la victoria 2-1 como local frente a Internacional de Bogotá. Hasta entonces registró cuatro triunfos y dos derrotas por todo concepto. Salvo una caída ante el DIM, sumándole la inesperada eliminación a manos del Deportes Quindío en Copa, el equipo tenía un rendimiento estable.

Del otro lado llega una verdadera máquina de ganar. El equipo ecuatoriano, dirigido por Joaquín Papa, se aseguró el primer lugar de la Liga Pro con más de 20 puntos de diferencia sobre su escolta Macará. Para aterrarse, no pierde hace casi tres meses (22 de mayo) en la caída 2-3 como anfitrión ante LIbertad.

Deportes Tolima, a dar una alegría en medio de tiempos difíciles

El juego tendrá un tinte muy emotivo por la dura tragedia que aconteció el 10 de agosto sobre las 7:34 de la mañana. El devastador terremoto de 7.4 golpeó muchas zonas del país, por lo que el ‘Pijao’ decidió unirse a la solidaridad.

Habrá taquilla solidaria para las personas afectadas no solo por el tereemoto, sino por los incendios forestales en el país. El club tampoco olvida las ayudas a los puntos de acopio que habrá en el estadio, uno por tribuna, donde la Policía Nacional se encargará de la gestión de todos los aportes.

Aldaír Quintana regresa a su tierra

Uno de los porteros más destacados en la actualidad, ahora protagonista clave en Independiente del Valle, volverá a atajar en su natal Ibagué. Aldaír Quintana ha sumado 82 salvadas y 17 vallas invictas en un total de 38 partidos disputados en todo el año, tanto en Ecuador como Atlético Bucaramanga. Muchos lo han pedido como opción importante para el recambio bajo los tres palos en la Selección Colombia.

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Así las cosas, todo queda servido para este 18 de agosto a las 7:30 p.m. (hora COL) en el Murillo Toro de Ibagué con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La revancha está pactada para la próxima semana, el día 25, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

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