Deportes Tolima vs Independiente del Valle, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Tolima e Independiente del Valle se enfrentan por los octavos de la Libertadores 2026, aunque el terremoto modificó la programación.

¿Dónde ver Tolima vs Independiente del Valle?

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes mantiene en vilo el desarrollo del fútbol nacional e internacional. Uno de los encuentros que estaba bajo la lupa es el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, cuyo desarrollo ha presentado algunas novedades tras la emergencia.

Ya hay oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre la realización del compromiso. La decisión ha sido dejar suspendido el desarrollo del juego ante la catástrofe natural que azota al territorio cafetero.

Horario y dónde ver el Tolima vs Independiente del Valle de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Inicialmente, el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle estaba programado para este martes 11 de agosto, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro sería transmitido por ESPN y Disney+, mientras que en Claro Sports iba a tener el minuto a minuto.

Sin embargo, debido al fuerte terremoto que sacudió a Colombia, se confirmó que no podía disputarse en la fecha y hora previstas. Ya hay un pronunciamiento oficial de Conmebol detallando la situación.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Tolima vs Independiente del Valle

Así formaría el Deportes Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Yordan Osorio, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Edwar López, Adrián Parra, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Sandoval. DT: Sebastián Oliveros.

Así formaría Independiente del Valle: Aldaír Quintana; Dáykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Hugo Quintana, Jordy Alcívar, Júnior Sornoza; Aron Rodríguez, Carlos González y Émerson Pata. DT: Joaquín Papa.

Pronóstico Copa Libertadores 2026: ¿Quién es el favorito del Tolima vs Independiente del Valle según la IA?

Según modelos y pronósticos publicados en la previa, Independiente del Valle parte como favorito, pese a que Tolima será local. Un modelo le otorga al equipo ecuatoriano alrededor de 54,27 % de probabilidades de ganar, mientras que otros análisis también se inclinan por el conjunto visitante debido a su gran momento de forma.

Además, Independiente del Valle llega con números destacados: cerró la fase de grupos con 13 puntos, frente a los 8 de Tolima, y atraviesa una racha especialmente positiva en el fútbol ecuatoriano.

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