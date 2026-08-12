¿Puede Municipal clasificar en la Centroamericana si vence a FAS?

Los de Acevedo quedarían al borde del objetivo si ganaran.

Municipal y una goleada contundente | X: @Rojos_Municipal

Este jueves 13 de agosto el equipo de Municipal visita a FAS por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026. Los de Mario Acevedo vienen de empatar en el debut con Cartaginés y de superar luego a Verdes, por lo que saben que en caso de quedarse con los tres puntos, tendrán un pie adentro de los cuartos de final del certamen continental.

Para quedar al borde, Municipal tiene que, como primera medida, vencer a FAS. Si se impone como visitante y Cartaginés perdiera contra Motagua (que lidera con seis unidades), se daría entonces el escenario ideal para los ‘escarlatas’ ya que quedarían a falta de seis puntos, con igual diferencia contra los costarricenses y sentenciarían además a los salvadoreños.

Por lo que por más que Municipal se imponga ante FAS, no podrá garantizar matemáticamente su clasificación, ya que ello dependería los otros resultados ya mencionados que, incluso de darse, tampoco permitirían festejar en forma anticipada aunque lo cierto es que dejarían muy cerca del objetivo al equipo, que buscará hacer historia a nivel internacional.

Luego de coronarse como campeón del Torneo Clausura 2026, el equipo de Municipal, que llegó de esa manera a 33 títulos oficiales para convertirse en el club más ganador de torneos locales en la historia de Guatemala, tiene como meta trascender en este segundo semestre a nivel continental, motivo por el cual apunta todos los cañones a este campeonato.

Grupo D

Nº Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 FC Motagua 6 2 2 0 0 6 0 6 2 CSD Municipal 4 2 1 1 0 2 1 1 3 CS Cartaginés 1 1 0 1 0 1 1 0 4 CD FAS 0 1 0 0 1 0 1 -1 5 Verdes FC 0 2 0 0 2 0 6 -6

¿Quiénes estarían clasificando hoy a los cuartos de final?

Aún restan varias jornadas por disputarse y la mayoría de los grupos siguen abiertos, por lo que ningún equipo tiene asegurado matemáticamente su lugar en los cuartos de final. Si la fase de grupos terminara en este momento, estos serían los equipos que avanzarían a la siguiente ronda:

Grupo A: LD Alajuelense y Plaza Amador.

LD Alajuelense y Plaza Amador. Grupo B: Real Estelí y Alianza FC.

Real Estelí y Alianza FC. Grupo C: Saprissa y Olimpia

Saprissa y Olimpia Grupo D: Motagua y Municipal.

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