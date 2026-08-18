Resultado de MiLoto hoy, 17 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports Colombia puede enterarse de los resultados de las loterías, capítulo especial para el desarrollo del MiLoto.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

El MiLoto se h convertido en una de las loterías más importantes, de las que más se juega a menudo. Por tal motivo en Claro Sports siempre van a encontrar todos los detalles de los sorteos, este lunes 17 de agosto un ‘premio gordo’ estaba en juego y estos fueron los números ganadores.

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Resultado de MiLoto de este lunes, 17 de agosto de 2026

Números ganadores: 06 – 07 – 11 – 21 – 24.

06 – 07 – 11 – 21 – 24. Nuevo acumulado: 230 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.697 de #BalotoRevancha, N° 590 de #MiLoto y el N° 210 de #ColorLoto del Lunes 17 de agosto.



¡26.779 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉https://t.co/Dr670gpRHn#ResultadosBaloto pic.twitter.com/vwnPIT7y47 — Baloto (@Baloto_Colombia) August 18, 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

Importante reseñar que el juego arranca con la elección de cinco números, los cuales van entre el 1 y 39. La finalidad del juego va en atinarle a la mayor cantidad posible de números para que el premio sea mayor. El que consiga una coincidencia exacta se lleva el premio “gordo”. Ese monto va creciendo a medida de que ningún participante pueda dar en el clavo.

¿Cómo reclamar los premios de MiLoto?

El procedimiento varía de acuerdo a la función a cobrar. En caso de tratarse de premios pequeños, usted puede recibirlos en cualquier punto de venta autorizado. Eso sí, cada persona debe revisar los reglamentos donde se especifican los límites. Si esto supera el tope, debe reunir la documentación requerida y que se explica en el sitio web o en el reverso del tiquete, para después ir a una oficina correspondiente.

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