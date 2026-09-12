Partidos de hoy 12 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
Porto buscará recuperar sensaciones después de caer 2-0 frente al Manchester City en Champions League
La actividad de este sábado 12 de septiembre tendrá un atractivo especial para la audiencia mexicana con Santiago Gimenez y el Porto, que visitarán al Casa Pia a las 11:00 horas, encuentro que podrás disfrutar en vivo a través de Claro Sports. Los Dragones llegan con paso perfecto en el campeonato portugués después de cinco victorias consecutivas, la más reciente por 2-1 sobre Moreirense, partido en el que el Bebote realizó su debut. Porto buscará recuperar sensaciones después de caer 2-0 frente al Manchester City en Champions League, mientras Gimenez intenta seguir sumando minutos y acercarse a su primer gol con el club.
En México, la jornada 8 del Apertura 2026 concentra tres encuentros, con los clásicos como principales protagonistas. América llega al Clásico Joven ante Cruz Azul como líder con 16 puntos y único invicto del torneo, mientras la Máquina ocupa el sexto puesto con 12 unidades y suma dos triunfos consecutivos en Liga MX. Antes, Monterrey y Tigres disputarán el Clásico Regio: Rayados vuelve después de perder la final de la Leagues Cup ante Toluca y suma nueve puntos en seis partidos, mientras los felinos buscan reaccionar tras conseguir apenas una victoria en siete fechas. Toluca y Atlas abrirán la cartelera sabatina, ambos instalados entre los primeros lugares con 13 unidades.
El fútbol europeo también tendrá actividad con el Real Madrid recibiendo al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. Los blancos ocupan el tercer puesto de LaLiga con nueve puntos después de cuatro jornadas y buscan responder tras perder ante Betis en el campeonato, aunque entre semana vencieron 2-1 al Inter en Champions League. En la Premier League, Chelsea enfrenta al Hull City en Stamford Bridge, con un choque entre uno de los ataques con mayor producción del torneo y un rival que llega sin haber recibido gol en sus primeros partidos de la temporada.
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Liga MX
- Toluca vs Atlas | 17:05 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium
- Monterrey vs Tigres UANL | 19:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium
- Cruz Azul vs América | 21:15 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium
Liga Portugal
- C.D. Nacional vs Alverca | 08:30 horas
- Casa Pia vs FC Porto | 11:00 horas | Claro Sports
- Académico de Viseu vs Vitória de Guimaraes | 13:30 horas
LaLiga
- Racing Santander vs Alavés | 06:00 horas | SKY Sports
- Osasuna vs Espanyol | 08:15 horas | SKY Sports
- Athletic Club vs Elche | 10:30 horas | SKY Sports
- Real Madrid vs Rayo Vallecano | 13:00 horas | SKY Sports
Premier League
- AFC Bournemouth vs Brentford | 08:00 horas | HBO Max
- Aston Villa vs Nottingham Forest | 08:00 horas | FOX One
- Chelsea vs Hull City | 08:00 horas | TNT Sports y HBO Max
- Crystal Palace vs Ipswich Town | 08:00 horas | FOX One
- Liverpool vs Fulham | 08:00 horas | FOX One
- Tottenham Hotspur vs Everton | 10:30 horas | TNT Sports y HBO Max
- Sunderland vs Arsenal | 13:00 horas | FOX One
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Serie A
- Genoa vs Frosinone | 07:00 horas | ESPN y Disney+ Premium
- Lazio vs AC Milan | 10:00 horas | ESPN y Disney+ Premium
- Atalanta vs Cagliari | 12:45 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium
Ligue 1
- Strasbourg vs AS Monaco | 09:15 horas | FOX One
- AJ Auxerre vs Nice | 12:45 horas | FOX One
- Le Havre AC vs Angers | 12:45 horas | FOX One
- Lorient vs Toulouse | 12:45 horas | FOX One
- Paris FC vs Lyon | 12:45 horas | FOX One
Eredivisie
- FC Twente vs ADO Den Haag | 08:30 horas | Sin transmisión confirmada en México
- Go Ahead Eagles vs FC Groningen | 10:45 horas | Sin transmisión confirmada en México
- Fortuna Sittard vs Ajax | 12:00 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium
- SC Cambuur vs NEC Nijmegen | 13:00 horas | Sin transmisión confirmada en México
Bundesliga
- Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 | 07:30 horas | FOX y FOX One
- FC Augsburg vs Bayer Leverkusen | 07:30 horas | FOX One y FOX+
- Mainz vs Eintracht Frankfurt | 07:30 horas | FOX One
- SC Freiburg vs Borussia Mönchengladbach | 07:30 horas | FOX One
- TSG Hoffenheim vs VfB Stuttgart | 07:30 horas | FOX One
- FC Cologne vs Werder Bremen | 10:30 horas | FOX y FOX One
Major League Soccer
- Columbus Crew vs New York Red Bulls | 17:30 horas | Apple TV
- D.C. United vs Atlanta United FC | 17:30 horas | Apple TV
- FC Cincinnati vs Charlotte FC | 17:30 horas | Apple TV
- Inter Miami CF vs Nashville SC | 17:30 horas | Apple TV
- Orlando City SC vs Toronto FC | 17:30 horas | Apple TV
- FC Dallas vs Portland Timbers | 18:30 horas | Apple TV
- Sporting Kansas City vs LAFC | 18:30 horas | Apple TV
- St. Louis CITY SC vs Minnesota United FC | 18:30 horas | Apple TV
- Colorado Rapids vs CF Montréal | 19:30 horas | Apple TV
- Real Salt Lake vs New York City FC | 19:30 horas | Apple TV
- LA Galaxy vs Seattle Sounders FC | 20:30 horas | Apple TV
- San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo FC | 20:30 horas | Apple TV
Liga de Expansión MX
- Tlaxcala FC vs Club Jaiba Brava | 16:00 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium
- Venados FC vs Tepatitlán FC | 17:00 horas | ESPN 4 y Disney+ Premium
- Dorados de Sinaloa vs Tapatío | 19:00 horas | ESPN 4 y Disney+ Premium
- Mineros de Zacatecas vs Club Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports 5