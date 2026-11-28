Un hincha ubicado en la tribuna occidental del estadio de Bogotá fue captado por la transmisión haciendo los lamentables actos cuando el defensor escarlata se dirigía al camerino

Millonarios vs. América de Cali en los Cuadrangulares de la Liga BetPlay | Vizzor

El partido de la fecha 3 de los Cuadrangulares Semifinales entre Millonarios FC vs. América de Cali, jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, terminó en un emocionante 0-0, el cual deja abierto el grupo B de la fase final, pero de lo que se habla es del lamentable gesto racista de un hincha del Embajador ubicado en la tribuna occidental cuando Dany Rosero se dirigía al camerino, luego de ver la tarjeta roja al minuto 49 del segundo tiempo.

La transmisión de televisión permitió que quedara en evidencia el aficionado cuando gesticulaba como emitiendo gritos de mono y posteriormente, cuando el defensor central llegaba a las escaleras que conducen al túnel de camerinos, recibía un escupitajo del individuo. Claro Sports confirmó que la situación fue atestiguada por el comisario de campo de Dimayor, que incluso recriminó al hincha por su conducta, y sería documentada en el informe del partido para aplicar las respectivas sanciones.

Este imbécil nunca más debe estar en una tribuna. https://t.co/lKfT5bPe3D — Nicolás Samper (@udsnoexisten) November 28, 2026

Nicolás Hernández, Edson Tortolero y Marlon Torres fueron algunos de los jugadores del América de Cali que en sus redes sociales rechazaron los actos racistas en el partido Millonarios vs. América de Cali y pidieron a la Dimayor que se tomen las medidas correspondientes.

América de Cali y Millonarios rechazaron los actos racistas en el estadio El Campín

📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. https://t.co/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

Una vez terminado el partido, América de Cali en sus redes sociales emitió un comunicado rechazando los actos de racismo de los que fue víctima Dany Rosero. Además, hizo un llamado a las autoridades del fútbol colombiano e instituciones a investigar lo sucedido y dar con el responsable:

“Ningún jugador, deportista o persona debería tener que enfrentarse a expresiones de odio, discriminación o violencia por ninguna circunstancia. El respeto debe ser un principio innegociable dentro y fuera de las canchas (…) El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, cita el comunicado.

Comunicado Oficial Millonarios FC https://t.co/iqI8lUXOJr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026

Luego el turno fue para Millonarios que al igual que su rival rechazó los gestos racistas del hincha y aseguró que esta conducta no representa al grueso de los hinchas, ni los valores de la institución albiazul. El club Embajador, además, aseguró que este tipo de actos no tiene cabida en el escenario en donde juega los partidos de local, pero no anuncia sanciones en contra del sujeto.

“Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte”, dice una parte del comunicado.

Esto dice FIFA sobre el protocolo por racismo en el fútbol

La FIFA indicó a los árbitros que en caso de presentarse algún caso de racismo en los partidos de fútbol, el juez debería hacer una X con sus brazos por encima de la cabeza, a la altura de las muñecas. El protocolo contempla tres momentos: detener el encuentro y ordenar un mensaje por los altoparlantes; suspender temporalmente el encuentro y en caso de que continúe el mal comportamiento, dar por terminado el encuentro.

Las instrucciones fueron entregadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado en 2024 y han sido adoptadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol y sus federaciones. En caso de que el acto racista sea por parte de un jugador, el juez central podría expulsarlo del encuentro.

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