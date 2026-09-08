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El hijo de Omar Pérez, en la órbita de la Selección Colombia: “Posiblemente lo citen”

Publicado por Nicolás Cadena

El hijo de Omar Sebastián Pérez, ídolo de Santa Fe, Tiago Pérez estaría en la órbita de la Selección Colombia en sus categorías juveniles.

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, podría ser convocado por la Selección Colombia
Franco Pérez podría ser convocado por Colombia | @francoperez10

Omar Sebastián Pérez fue gran protagonista este lunes 7 de septiembre. Uno de los máximos ídolos de Independiente Santa Fe y uno de los mejores volantes creativos extranjeros del Fútbol Profesional Colombiano, estuvo revelando varios detalles de su actualidad en el programa Medio Tiempo de Win Sports.

Uno de las revelaciones que más llamó la atención fue la noticia de que su hijo, Franco Pérez, sería llamado en las próximas convocatorias de la Selección Colombia en sus categorías juveniles. Actualmente, Franco tiene 17 años y hace parte de la plantilla profesional de Boca Juniors de Argentina.

Omar Sebastián Pérez reveló este detalle con mucho énfasis. “Hay un mensaje de una persona que tiene vínculo cercano con la Selección Colombia que me dijo: “posiblemente lo citen”. Cuando se lo informe a mi hijo no lo dudo, lo primero que dijo fue sí de una. Es una decisión completamente de Franco”.

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¿Quién es Franco Pérez? el posible nuevo convocado en la Selección Colombia juvenil

Franco Pérez es un volante creativo de 17 años. El joven talento nació en Colombia el 27 de septiembre de 2008 y actualmente ya tiene contrato como futbolista profesional con Boca Juniors de Argentina. De hecho, ha sido convocado para la Copa Sudamericana en algunos juegos del conjunto ‘xeneize’.

Con las reservas del equipo de Buenos Aires acumula un goles y dos asistencias en 17 partidos jugados en el 2026. Su padre, Omar Sebastián Pérez, lo define como un volante bastante habilidoso. “Salió todo lo contrario a mi. Es habilidoso, zurdo y alto. Llama mucho la atención por su altura y técnica en el campo”.

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Vale la pena destacar que, este no es el único hijo de Omar Pérez y tampoco el único que busca dedicarse al fútbol profesional. Thiago Pérez es el hijo mayor del ídolo santafereño y ya está en búsqueda de su contrato como futbolista profesional en su actual club que es Huracán de Argentina.

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