¡Campeones! Colombia golea a Argentina y conquista el sub 17 tras 33 años

La Selección Colombia goleó a Argentina en una final vibrante y se quedó con el Sudamericano sub 17, destacando su poder ofensivo y solidez.

Colombia, campeón en CONMEBOL sub 17.

La Selección Colombia sub 17 escribió una página dorada en su historia al consagrarse campeona del Sudamericano tras vencer a Argentina en una final intensa 4-0, cambiante y llena de emociones. El equipo dirigido por el cuerpo técnico juvenil supo sufrir en varios pasajes del encuentro, pero fue contundente en los momentos clave para quedarse con el título luego de 33 años de espera.

El inicio del partido mostró a una Argentina dominante, con mayor posesión y las primeras aproximaciones al arco defendido por Luigi Ortiz. Colombia, por su parte, apostó por un bloque bajo y transiciones rápidas, intentando aprovechar los espacios que dejaba el conjunto albiceleste. Durante los primeros minutos, el equipo nacional resistió los intentos rivales, incluyendo un remate peligroso que pasó muy cerca del arco.

Un primer tiempo accidentado y con final explosivo

El desarrollo del primer tiempo se vio interrumpido por un apagón en el estadio de Luque, Paraguay, lo que obligó a detener el compromiso por varios minutos. Tras la reanudación, Argentina siguió generando peligro e incluso estrelló un balón en el travesaño, en una de las acciones más claras de la etapa inicial.

Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, Colombia golpeó en el momento justo. En el tiempo añadido, una jugada iniciada por Martínez terminó en los pies de Miguel Agámez, quien definió con precisión para poner el 1-0 y desatar la ilusión cafetera antes del entretiempo.

Colombia desató su poder ofensivo en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, Colombia salió con una actitud más decidida y encontró rápidamente el camino al gol. Matías Caicedo amplió la ventaja con un cabezazo tras un centro al área, en una jugada muy similar a la que había significado un gol en fases anteriores del torneo.

Minutos más tarde, nuevamente apareció la conexión ofensiva del equipo: José Escorcia desbordó con calidad y asistió a Miguel Agámez, quien de cabeza marcó el tercer tanto. Con el 3-0 en el marcador, Colombia comenzaba a saborear el título ante una Argentina que no encontraba respuestas.

Colombia vs Argentina sub 17 | FCF.

Control, resistencia y sentencia final

A pesar de la ventaja, el partido mantuvo su intensidad. Luigi Ortiz fue clave para sostener el arco en cero tras una gran atajada que evitó el descuento argentino. Además, la expulsión de Mendizábal dejó al rival con un hombre menos, facilitando el control del juego para el conjunto colombiano.

Colombia incluso tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, como una clara ocasión desperdiciada por Maturana con el arco vacío. Sin embargo, la sentencia definitiva llegó en el minuto 83, cuando José Escorcia, figura del partido, culminó un contragolpe perfecto para marcar el cuarto gol y sellar la goleada.

Un título histórico para la Tricolor

Con el pitazo final, Colombia celebró un triunfo contundente que no solo le dio el campeonato, sino que también reafirma el talento de su nueva generación. La combinación de solidez defensiva, eficacia en ataque y carácter en momentos clave fue determinante para superar a un rival histórico como Argentina.

Este título marca un hito para el fútbol juvenil colombiano y alimenta la ilusión de cara al futuro, con varios nombres que ya comienzan a perfilarse como promesas importantes para la Selección mayor.

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