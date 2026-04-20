América vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 17

El clásico entre América de Cali y Millonarios promete alta tensión en la Liga BetPlay 2026-I, con ambos clubes jugándose gran parte de su futuro en el torneo.

América vs Millonarios, en directo – online.

Este promete ser un auténtico partidazo. Más allá de ser uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano, el choque entre América de Cali y Millonarios llega en un contexto de alta tensión. Ambos equipos atraviesan un momento decisivo, peleando en los límites de los puestos de clasificación, por lo que cualquier tropiezo en esta etapa de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I podría comprometer seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente fase.

Alineaciones de América vs Millonarios para la jornada 17, al momento

América: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Danny Rosero, Cristián Tovar; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar; Jhon Murillo, Adrián Ramos y Tomás Ángel. D.T.: David González.

Millonarios: Guillermo de Amores; Andrés Llinás, Danovis Banguero, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Radamel Falcao García. D.T.: Fabián Bustos.

¿Dónde ver América vs Millonarios en vivo? Canales de TV y streaming online

Este compromiso contará con transmisión a través del canal premium de suscripción de Win Sports+. Como alternativa para seguirlo en línea, estará disponible la plataforma de streaming Win Play, que permite su visualización mediante conexión a internet.

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