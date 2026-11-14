Rafael Márquez aclara el criterio de la Selección Mexicana: jugar en Europa no es requisito para ser convocado

El técnico también respaldó a Julián Quiñones, explicó la competencia entre Santiago Giménez, Armando León y Armando González

Rafael Márquez dejó claro que jugar en el extranjero no es una condición para formar parte de la Selección Mexicana. El entrenador explicó que el criterio para elegir a los futbolistas está relacionado con su nivel, sus características y la manera en que pueden adaptarse a la idea que pretende desarrollar con el equipo nacional.

“No hay ningún mensaje. Yo creo que quien esté en una situación de nivel que nos pueda favorecer para nuestra idea de juego es el que va a venir”, explicó Márquez en conferencia de prensa previa al duelo ante Jamaica en la Nations League, al ser cuestionado sobre la competencia entre los jugadores que militan en Europa y aquellos que permanecen en la Liga MX.

El técnico señaló que todos los futbolistas tienen posibilidades de ser considerados mientras respondan a las necesidades del equipo. “Desde luego que hay mucha competencia, pero todos están en un mismo nivel… no es que mande un mensaje, es quien esté mejor, quien pueda tener esas capacidades que creamos que encajen dentro del estilo de juego que queremos imponer”, afirmó.

Bajo ese criterio también entra la situación de Julián Quiñones, quien ha formado parte del proceso de la Selección Mexicana pese a su condición de naturalizado. Márquez destacó la aportación del delantero y recordó su participación con el combinado nacional. “Julián lo demostró ya en el Mundial, que es un jugador importante para la selección. Hoy está también pasando por buen momento… es un jugador muy comprometido más allá de lo que se ha hablado de él, de si es nacionalizado o no. La verdad es que se siente un mexicano más”, señaló.

Márquez también respaldó la presencia de jugadores naturalizados siempre que puedan aportar al funcionamiento del equipo. “Siempre y cuando creo que nos ayude a sumar, a crecer, a subir nuestro nivel, será bienvenido. Mientras sea mexicano, todos son bienvenidos”, explicó el entrenador, quien puso el rendimiento deportivo por encima del lugar donde milite cada futbolista.

En la delantera, el cuerpo técnico mantiene abierta la competencia entre Santiago Giménez, Armando León, Julián Quiñones y Armando González. Márquez explicó que han observado a los cuatro y destacó el momento de Giménez después de una etapa en la que, desde su perspectiva, necesitaba recuperar confianza. “Hemos estado probando tanto con Santi, Hormiga, el mismo Julián y obviamente Armando. Vemos en una situación que Santi está mucho mejor anímicamente, sobre todo. Luego lo vimos trabajando muy bien al igual que Hormiga… y con las ganas también de Armando que viene a querer demostrar”, comentó.

Sobre Giménez, el entrenador agregó que el delantero atraviesa una etapa distinta en el aspecto emocional y mantiene la confianza en sus condiciones. “Anímicamente está más fuerte, con otra actitud. Son rachas que pasa un jugador y más en la posición en la que está Santi, el cual creemos también y tenemos plena confianza en su trabajo, en lo que está haciendo, en el esfuerzo que hace y sabemos lo que nos puede dar”, explicó. Márquez también señaló que, si recibe la oportunidad, espera que pueda aportar más allá de la anotación de goles.

El criterio de selección está ligado a la idea que Márquez pretende llevar a la cancha ante Jamaica. “Me gustaría ver un equipo competitivo, un equipo dominador, un equipo que controle muy bien los tiempos del partido, que esté muy atento a las transiciones y a las pérdidas”, indicó.

El técnico añadió que espera una respuesta colectiva independientemente del desarrollo del encuentro: “Espero eso más que nada, que tengan una buena actitud pase lo que pase; hoy veo un equipo más unido y más completo”.

Así, el mensaje del entrenador apunta a que la convocatoria no está determinada por jugar en Europa o en la Liga MX, sino por la capacidad de cada futbolista para responder al modelo de juego del Tri.